Na ograji ob hitri cesti pri Trstu našli privezano truplo z znaki mučenja

Ob hitri cesti pri Trstu v smeri proti Miljam so davi na ograji odkrili privezano truplo moškega. Truplo je imelo zakrite oči in zvezane noge ter številne poškodbe in znake mučenja, poročajo lokalni mediji. Primer preiskuje državno tožilstvo v Trstu.

Truplo so odkrili delavci italijanskega cestnega podjetja Anas, ki so na odseku opravljali vzdrževalna dela. Gre za moškega, domnevno starega med 40 in 50 let.

Truplo je imelo okoli vratu privezano vrv, zakrite oči, zvezane noge, na glavi pa številne poškodbe, med drugim ureznine in ožganine ter poškodbe, ki so najverjetneje posledice močnih udarcev.

Po pisanju spletnega medija Triesteprima naj bi moški umrl drugje, njegovo truplo pa naj bi nato neznanci pustili ob hitri cesti. Tržaški dnevnik Il Piccolo na svoji spletni strani piše, da so moškega domnevno umorili in ga pustili ob cesti nekomu v svarilo ali opomin.