V soboto popoldne je med gonjo živine z Jeseniške planine v dolino bik poškodoval lastnika. Reševalci so mu pomagali na kraju dogodka in ga s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Da so pomoč poškodovanemu zagotovili tudi gorski reševalci in gasilci, poroča tudi uprava za zaščito in reševanje.

V Gorski reševalni službi Jesenice so ob tem na Facebooku zapisali, da se je zvok sirene oglasil, medtem ko sta člana predstavljala svoje delo in opremo v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli. Šlo je za poziv na reševalno akcijo z obvestilom o poškodbi glave na Jeseniški planini, so pojasnili.