Na območju Policijske postaje Podlehnik je okoli 19.30 zagorelo v prostorih za vzrejo piščancev. Policisti so zavarovali območje in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Vzrok požara še ni znan, prav tako ni bil nihče telesno poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.