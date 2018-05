Mladiči človeške ribice se že razvijajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladiči človeške ribice iz Postojnske jame v teh dneh praznujejo drugi rojstni dan. Od konca maja do sredine julija 2016 se je izleglo 21 mladičkov v velikosti komaj 18 milimetrov, zaradi ugodnih življenjskih pogojev v jamskih akvarijih pa "zmajčki" danes merijo že več kot devet centimetrov.

Kot so danes sporočili iz družbe Postojnska jama, medtem ko kitajski in danski znanstveniki v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani preučujejo genom človeške ribice, zmajevi mladički v Postojnski jami rastejo in "pišejo navdušujoče zgodbe".

Zmajevi mladiči še vedno vzbujajo navdušenje

Do danes je novica o največji jamski živali obkrožila ves svet in dognanja iz zibelke speleobiologije so pomembno vplivale na poznavanje te živalske vrste.

"Prepričani smo, da bodo raziskave znanstvenikov, ki preučujejo genom te skrivnostne živali, v prihodnosti pomembno zaznamovale tudi naša življenja. Eden od ključnih raziskovalcev v tem projektu prof dr. Bolund je povedal, da če bi aktivirali notranjega proteusa v sebi, bi lahko zamenjali organe in okončine, kot jih zna ta dvoživka," so zapisali v sporočilu. To dokazuje tudi okrevanje enega izmed mladičkov, ki je v boju s sorojencem ostal brez polovice zadnje desne nogice.

V živo bomo spremljali rast okončin nove človeške ribice

Človeške ribice so v nasprotju z ljudmi ohranile redko sposobnost obnavljanja svojih okončin. Mladičeva nogica se celi in sčasoma mu bo zrasla nova. Ker pa je svet pod zemljo upočasnjen, je tudi regeneracija počasnejša. Na primeru mladička človeške ribice bodo lahko v živo opazovali, kako dejansko poteka in kdaj bo do konca razvil novo okončino.

Avgusta 2013 se je prvič zgodilo, da so bili v turistični jami priča izleganju jajčec človeške ribice, ki velja za eno najbolj zapletenih in skrivnostnih bitij podzemlja. Takrat je samica izlegla 22 jajčec. Spomladi 2016 je samička izlegla več deset jajčec, od katerih se jih je ohranilo 22.