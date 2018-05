Človeška ribica dobila upodobitev na poštni znamki

Zametki preučevanj človeške ribice segajo že v zgodovino, saj naj bi leta 1689 o tako imenovanih zmajevih mladičkih pisal Janez Vajkard Valvasor. Kasneje se je znanstvenega preučevanja jamskih bitij lotil tudi prvi slovenski zdravnik Ioannes Antonio Scopoli iz Idrije.

Foto: Postojnska jama

Še preden smo Slovenci objavili svoje jamsko odkritje, je našega zdravnika prehitel dunajski zdravnik J. N. Laurenti, ki je človeško ribico prvi znanstveno opisal. Poimenoval jo je po grškem bogu Proteju, zato človeško ribico še danes poznamo pod imenom Proteus Anguinus. V Postojnski jami je bila prvič najdena leta 1797.

Kaj vemo o človeški ribici?



- je največja jamska žival na svetu, ki meri od 25-30 cm

- je edini jamski vretenčar v Evropi

- je brez kožnega barvila in brez oči

- celo telo je prepredeno z receptorji, ki zaznavajo svetlobo

- ima dobro razvit voh in okus in specifično razvito notranje uho

- diha z zunanjimi škrgami in preprostimi pljuči

- prvič smo njeno razmnoževanje v živo spremljali leta 2016 v Postojnski jami

Konec meseca bo v Postojnski jami še en razlog za slavje, saj bodo praznovali 2. rojstni dan njihovih zmajevih mladičkov. Spomnimo namreč, da je naša največja jama dve leti nazaj dobila potomce človeške ribice in celo v živo spremljala oploditev.

Foto: Postojnska jama