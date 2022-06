Mladi koprski podjetniki vračajo Tomos, a potrebujejo vlagatelja #video

Tomos je bil ponos nekdanje države. Staro slavo koprskemu motociklizmu danes vračajo mladi podjetniki, ki so ustvarili prvi električni dirkaški motor v Sloveniji. Intenzivno iščejo vlagatelja in upajo, da bodo čez dve leti v Kopru množično proizvajali izdelek, ki ga na trgu še vedno ni.

Tomos je bil nekoč ponos vse slovenske in jugoslovanske industrije. Skupina mladih entuziastov se je odločila mestu Koper vrniti staro slavo.

V majhni delavnici je večkrat nagrajeni motodirkač začel pisati novo poglavje industrijske zgodovine, saj je skupini mladih entuziastov iz Kopra v samo letu dni uspelo sestaviti prototip električnega dirkaškega motorja. Gre za prvi električni highperformance motor v Sloveniji, je povedal Marko Ukota iz podjetja Flux performance.

"Dirkam že dobro desetletje in iz prve roke vidim, kakšne težave so v tem športu in motociklizmu na splošno. Mislim, da bi električni pogon prinesel rešitev za te težave. Trenutno komercialnih motorjev v tem rangu še ni. Mi gremo v segment highperformance. Torej električni motor, ki je hitrejši od vseh preostalih trenutno na trgu. Takšnih motociklov na trgu ni," je pojasnil Ukota.

Dosedanje naložbe so iz njihovega lastnega žepa

Želja, znanje in odpoved prostemu času so bili recept za ustanavljanje startup podjetja, ki ima velik potencial. "Ideja je nastala lani na začetku leta, ko smo ustanovili podjetje. Meni roji po glavi že dolgo časa. Kot študent sem naredil električni motor, bilo je pred 12 leti. Takrat baterije in trg niso bili pripravljeni na nekaj takšnega. V času mojega inženiringa smo se spoznali z drugimi člani ekipe, ki so s področja elektronike. Začeli smo za šalo računati s podatki mojih telemetrij tekmovanj ter smo ugotovili, da je stvar izvedljiva," je še povedal.

Izkušnje Marka Ukote in podjetniški duh so bili gonilna sila novega projekta. Začel je predelovanje že obstoječih motorjev, cilj pa je, da jih bo v prihodnosti proizvajal. Ves denar, in ne govorimo o majhnem znesku, ki so ga mladi podjetniki vložili, je njihov lasten. Upajo, da jih bo država podprla ter da bodo v kratkem času našli vlagatelja. Prvi električni motorji iz Kopra naj bi bili kupcem iz vsega sveta dostavljeni že čez dve leti. Predvidena cena vozila bo 12 tisočakov.