Pristojno ministrstvo je v uradnem listu objavilo poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo. Sestavljajo ga predsednik in pet članov, ki se imenujejo za dobo šest let, pri čemer se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Vlada je sicer v luči spora okrog sistema omrežnine aktualni svet pozvala k odstopu.

Za člana sveta agencije se lahko prijavi oseba s slovenskim državljanstvom, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri.

Kandidati morajo biti strokovnjaki za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja, med drugim ne smejo biti poslanci, člani vlade ali organa politične stranke.

Listo kandidatov, ki jih lahko ministrstvo za okolje, podnebje in energijo povabi tudi na razgovor, bo minister poslal vladi, ta pa bo predlog kandidatov posredovala DZ. Kandidata lahko predlaga tudi vlada sama.

Kandidati morajo prijavo na ministrstvo posredovati v 30 dneh od objave poziva.

Predvidoma šestčlanski svet agencije ima trenutno pet članov. Predseduje mu Franc Žlahtič, člani pa so še Borut Bratina, Janez Kopač, Mitja Breznik in Sandi Šterpin. Žlahtiču, Bratini in Kopaču mandat poteče junija 2026, Brezniku in Šterpinu pa junija 2029.

Vlada aktualni svet agencije pozvala k odstopu

Vlada Roberta Goloba je sicer aktualni svet agencije minuli ponedeljek pozvala k odstopu zaradi spora glede novega sistema omrežnine. Golob je vodstvo pozval, naj s februarjem ponovno uvede stari sistem. "Ne moremo si več zatiskati oči, da je metodologija kakor koli ustrezna. Ljudje, ki so za to odgovorni, morajo nositi posledice," je dejal premier Golob.

Bratina, sicer profesor na mariborski pravni fakulteti, je v izjavi za Radio Slovenija opozoril, da premier s takšnimi izjavami nedvomno posega v pristojnost agencije kot neodvisnega regulatorja. "Nedostojno je, da premier evropske države posega v položaj regulatorja v nasprotju z evropsko zakonodajo," je dejal. Podobno je pozive vlade zavrnil tudi predsednik sveta Žlahtič.

Glede prenehanja uporabe nove metodologije za obračunavanje omrežnine pa so na agenciji v odzivu za STA zapisali, da v tem trenutku ne vidijo potrebe po prenehanju uporabe nove metodologije, bodo pa učinke redno spremljali in po potrebi metodologijo dopolnjevali oz. nadgrajevali.