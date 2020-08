Ministrstvo za zdravje: Skupnost socialnih zavodov soodgovorna za nastalo situacijo #video

Ministrstva za zdravje izstop Skupnosti socialnih zavodov Slovenije iz delovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za delo ne preseneča. "Predvsem zato, ker je skupnost soodgovorna za nastalo situacijo, saj je vsa leta sooblikovala organizacijo dela in kadrovske normative. Gre za diskreditacijo postopka iskanja skupnih rešitev," so bili ostri.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je danes izstopila iz omenjene delovne skupine, saj niso ugodili njihovi ključni zahtevi po umiku okuženih oskrbovancev socialnovarstvenih zavodov v ustrezne kapacitete, so sporočili. Na ministrstvu za zdravje odgovarjajo, da se pri načrtovanju ustreznih ureditev na področju oskrbe starejših ne bodo pogajali, saj morajo vse odločitve imeti strokovno in ne interesno podlago, piše STA.

Odstop v dani situaciji ni rešitev

"Zagovarjamo rešitve, ki jih predlaga zdravstvena stroka glede širjenja novega koronavirusa ter tudi glede premeščanja okuženih oskrbovancev v bolnišnice. Vsak, ki potrebuje bolnišnično obravnavo, jo tudi dobi. Edino pravilno je, da o načinu zdravljenja odloča stroka in ne politika ali interesna združenja. Vsi skupaj delujemo v interesu oskrbovancev. Pričakovati, da se bo stanovalca zgolj zaradi suma na okužbo izselilo iz doma za starejše, je neetično, nestrokovno in nehumano," so zapisali v pisnem odzivu za STA.

Obenem so izpostavili še, da okužba pri večini oskrbovancev poteka asimptomatsko ali pa so prisotni simptomi blagi - torej oskrbovanec ne potrebuje dodatne zdravstvene obravnave. Priznavajo sicer, da imajo nekateri socialnovarstveni zavodi pri ustrezni organizaciji con več izzivov kot drugi. "Izvajalci, ki so konstruktivno pristopili k iskanju rešitev, so ustrezne organizacijske rešitve pripravili in skladno s tem tudi delajo," so navedli.

Foto: Getty Images Prav tako se zavedajo kadrovskih težav, ki pestijo celotni zdravstveni sistem. Ob tem pa ugotavljajo, da je epidemija pokazala tudi na pomanjkanje kadra na področju osnovne in socialne oskrbe, ki jo uporabniki plačajo. "Izvajanje teh storitev pa je pogosto prevaljena na zdravstvene delavce, kar je ugotovilo tudi računsko sodišče v svoji reviziji," so navedli, poroča STA.

Dodali so, da se "vsi soočamo s pojavom novega koronavirusa", odstop pa, da v dani situaciji ni rešitev. Namesto tega skupnosti socialnih zavodov predlagajo, da bi vsak zavod prispeval vsaj enega zdravstvenega delavca ali negovalca v skupni kadrovski bazen delavcev, ki bi se v primeru izbruha okužbe v katerem od domov za starejše takoj aktiviral in tako ponudil vzajemno pomoč prizadetim.

V domove starejših so ob izbruhu okužbe napotene tudi strokovne ekipe, znova pa so spomnili tudi na možnost začasne namestitve okuženih v bolnišnico, da se lahko dom reorganizira in uredi cone za ločeno bivanje okuženih.

Prav tako je ministrstvo zavodom poslalo informativno povpraševanje o interesu za nabavo bivalnih zabojnikov, da bi dodatno olajšali prostorsko stisko in jih "podprlo v čim bolj učinkoviti pripravi na življenje z novim koronavirusom, za katerega napovedujejo, da bi bil v Sloveniji lahko prisoten tudi več let". V skupnosti sicer poudarjajo, da so pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih, še navaja STA.