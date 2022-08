Ministrica za digitalno preobrazbo pozitivna na novi koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S službe vlade za digitalno preobrazbo so sporočili, da je bila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh pozitivna na testu na novi koronavirus.

Da je ministrica pozitivna, so z vladne službe sporočili, ker bi morala s predsednikom Zveze društev upokojencev Slovenije Janezom Sušnikom v petek podati izjave glede težav pri zbiranju prijav za digitalno vključenost starejših. To bosta, če bo ministrica do takrat negativna, zdaj storila v ponedeljek.

Danes smo v Sloveniji sicer ob 932 PCR-testih in 7.143 hitrih antigenskih testih potrdili 2.280 primerov okužbe s koronavirusom.