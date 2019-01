Prvi sindikalist pravosodnih policistov: Med pobegom nismo spali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je po begu dveh nevarnih pripornikov iz koprskega zapora izrazil zaskrbljenost, da uprava zavoda ni reagirala na večkratna opozorila paznikov oziroma pravosodnih policistov o pomanjkljivosti varovanja v zaporu. Zavrnil je navedbe, da so pazniki v času pobega spali.

Vodja Sindikata državnih organov Slovenije v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper Frančišek Verk je na današnji novinarski konferenci pred koprskim zaporom opozoril na napake, ki so se zgodile pred pobegom in ki so pobeg tudi omogočile.

Zakaj niso dovolili pregleda njune sobe?

Tako je po njegovih besedah pooblaščen sodni policist opozoril, da je treba v sobi, kjer sta pripornika bivala, opraviti pregled, saj obstaja sum, da imata v sobi nedovoljene predmete. "Kljub temu se ni zgodilo nič, niso ga poslušali in zgodilo se je, kar se je zgodilo," je dejal. Spomnil je še, da sta pobegla zapornika priznala, da sta kar 52 dni žagala rešetke, a ju niso dobili.

Verk je ministrici Andreji Katič že predlagal, da ustanovi neodvisno komisijo, ki bo preučila vzroke za pobeg zapornikov. Od jutrišnjega obiska Katičeve v koprskem zaporu pričakuje, da bo čimprej imenovala novega direktorja zapora.

Koprski paznik Siniša Vukovič je poudaril, da je bil generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj dobro seznanjen s situacijo v Kopru. Na slabe razmere ga je sam namreč večkrat opozarjal, a je bil zaradi tega sankcioniran. Odnose med zaposlenimi je sicer označil kot dobre.

Drugi paznik Patrik Arnaut je dejal, da od ministrice pričakuje pomoč pri reorganizaciji dnevnega hišnega reda, da bodo zmogli dosledno izvajati svoje delo. Glede na vse aktivnosti v koprskem zaporu je prepričan, da jih je občutno premalo. Zatrdil je, da nihče izmed paznikov ponoči nikoli ne spi. Priznal pa je, da so koprski pazniki velikokrat "sužnji sistema".

Ministrica Katičeva je že včeraj za TV Slovenija komentirala nedavni pobeg iz koprskega zapora. Ob tem je zatrdila, da so zapori varni, a da je treba preveriti, ali vsi mehanizmi delujejo tako, kot morajo.

Po njenem je potrebno tudi preveriti, ali vsi opravljajo svoje delo tako, kot morajo, da do takega primera ne bi več prišlo. Hkrati pa je poudarila, da se taki pobegi dogajajo tudi marsikje v drugih zaporih in drugih državah. Kljub vsemu so slovenski zapori v primerjavi z drugimi državami po njenih besedah v vrhu, kar se tiče varnosti.