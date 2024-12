Minister Poklukar: Pamet v roke, vedimo se odgovorno!

Med prazniki se po besedah ministra Poklukarja povečuje uporaba pirotehničnih sredstev, ki lahko povzročijo motnje, še posebno pri starejših in bolnih ter hišnih ljubljenčkih, škodijo pa tudi okolju. Poklukar je starše pozval, naj pri svojih otrocih nadzorujejo uporabo pirotehnike. Vsako leto vidimo prizore poškodb, zlasti pri otrokih, ki si jih ne želimo videti, zato Poklukar poziva starše k odgovornosti. "Naj pirotehnike raje sploh ne uporabljajo," je poudaril.

"Želim izpostaviti, da sem danes izdal izredno usmeritev policiji v času božično-novoletnih praznikov, da bodo ti zares praznično izzveneli", je dodal in povedal, da inšpektorat že izvaja povečan nadzor nad uporabo pirotehnike. "Pamet v roke, vedimo se odgovorno, samozaščitno in brez pretiranega uživanja alkohola!" je še položil na dušo državljanov.

Policija vsako leto v času praznikov poveča stopnjo aktivnosti, poskrbi tudi za večje število uniformiranih policistov v javnosti in na praznovanjih, ki bodo skrbeli za javni red in mir in čim manj vznemirjanj in poškodb zaradi pirotehnike na javnih prireditvah pa tudi za varnost v cestnem prometu.

"Danes smo prejeli usmeritve ministra, da mora generalni direktor policije zagotoviti, da bo policija v času božično-novoletnih praznikov okrepila preventivne aktivnosti na področju ozaveščanje na področju uporabe pirotehničnih sredstev in pretiranega uživanja alkohola," je povedal Robert Ferenc, namestnik generalnega direktorja policije.

Poostrene nadzore na področju prodaje pirotehničnih izdelkov izvaja tudi inšpektorat za notranje zadeve, po besedah ministra pa zagotavlja tudi nadzor nad zasebnim varovanjem na javnih prireditvah in v gostinskih lokalih.

Nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko so poostrili v začetku meseca, zaradi česar je možno daljše čakanje ob vstopu v Slovenijo. Pojačali so tudi obseg izravnalnih ukrepov v notranjosti države.

Že nekaj let Policija izvaja tudi preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard, je spomnil Daniel Jug, predstavnik uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, s katero želijo povečati ozaveščenost zlasti med mladimi pa tudi ostalih glede nevarnosti pri uporabi pirotehnike predvsem prepovedanih petard.

"V okviru rednega dela smo že od novembra dalje posebno pozornost namenili preprečevanju uporabe pirotehnike in izvajali povečan nadzor. Ugotovili smo 39 kršitev in zoper 33 kršiteljev podali obdolžilni predlog," je povedal Jug.

Foto: Policija