Stanka Sajler, ki so jo reševalci v ponedeljek našli mrtvo pod vrhom Male Pece, je bila članica upravnega odbora Planinskega društva Mežica in predana markacistka. V društvu so se od prijateljice poslovili z ganljivim zapisom.

V torek smo poročali, da so reševalci po daljši akciji tik pod Malo Peco našli mrtvo 49-letno planinko, ki so jo pogrešali več ur. S helikopterjem so nato planinko prepeljali v dolino.

V Planinskem društvu Mežica so na Facebooku sporočili, da je pod Malo Peco umrla Stanka Sajler, članica njihovega upravnega odbora in markacistka, ki je označila in uredila mnoge poti.

Foto: Facebook/Planinsko društvo Mežica "Stanka, upamo, da boš še naprej dosegala tvoje ljube vrhove, pa četudi nekje drugje. Hvala za ves čas, ki si ga dala našemu društvu. Počivaj v miru. Od Stanke se bomo poslovili v ponedeljek, 5. 5. 2025, ob 15. uri na pokopališču v Črni na Koroškem," so na Facebooku zapisali v planinskem društvu.