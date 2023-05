V državnem zboru o predlogu, ki razburja javnost

DZ se bo drugi dan redne majske seje najprej lotil obravnave predloga novele zakona o zaščiti živali, ki v delu javnosti povzroča precej razburjenja. Predlog zakona med drugim predvideva prepoved verig, vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah in uvaja obvezno čipiranje mačk. Do predloga novele je kritična veterinarska stroka, kmetje pa zahtevajo umik določbe, da bi morale biti v klavnicah nameščene kamere.

Na seji državnega zbora bodo danes med drugim obravnavali predlog novele zakona o zaščiti živali, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Meiro Hot (SD).

Med nami so še vedno posamezniki, ki živali držijo na verigah vse življenje

Med drugim so vanj zapisali ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Ključni cilj predlaganih sprememb je okrepitev odgovornega lastništva živali kot čutečih bitij, zmanjševanje števila zapuščenih in trpinčenih živali.

Po besedah predlagateljice večina sicer za svoje živali dobro skrbi, a so, kot je ob predstavitvi predlaganih sprememb opozorila poslanka Hot, "žal med nami še vedno posamezniki, ki držijo živali na verigah vse življenje ali jih zapirajo v premajhne prostore".

Stroka je do predloga kritična, kmetje zahtevajo umik določbe o kamerah v klavnicah

Veterinarska stroka je do predloga novele kritična, češ da ne odgovarja na dileme, ki se pojavljajo pri izvajanju veljavnega zakona. Nekatere določbe so nejasne, nezakonite in morda celo neustavne, menijo na Veterinarski zbornici Slovenije in Veterinarski fakulteti, kjer v noveli vidijo nezaupnico in degradacijo veterinarske stroke.

Kmetje zahtevajo, da se iz predloga novele umakne določba, da bi morale biti v klavnicah nameščene kamere. Nasprotujejo tudi pooblaščenim svetovalcem, ki bi lahko med drugim na kmetijah ugotavljali morebitne nepravilnosti. Novela je nepremišljena in uvaja rokohitrske rešitve za zaščito živali, ki lahko povzročijo več škode kot koristi, so prepričani na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.