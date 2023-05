Zaokrožile pretresljive fotografije sestradanih konj iz okolice Postojne #foto

Fotografije sestradanih konj prihajajo iz naselja Prestranek iz okolice Postojne.

Primer naj bi reševali dve inšpektorici

Kot so zapisali na Društvu za zaščito konj, naj bi primer reševali dve inšpektorici, "z nekimi ureditvenimi odločbami, z nekim postopkom, za katerega ne moreš izvedeti, kaj se dogaja, nekega konkretnega rezultata pa ni". "Edino, kar so ga (lastnika, op. p.) menda prisilili, je, da je nabavil nekaj malega krme. Petnajst kobil in dva žrebička pa čakajo, da se bo tudi zanje nekaj premaknilo na bolje. Pa kolikor je znano, naj bi ti ljudje bili kar zelo dobro situirani, živali pa registrirane na pokojnega očeta," so pojasnili.

Branka Podpečana, direktorja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Matjaža Gučka, direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ireno Šinko, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Ožbalta Podpečana z Nacionalnega centra za dobrobit živali so vprašali, do kdaj bodo še poslušali, "da so kadrovsko podhranjeni, da je treba dati ljudem možnost, do kdaj bomo morali Slovenci gledati takšne prizore in do kdaj bodo morale živali umirati tako krute smrti". "Kdaj boste naredili red s konji v Komnu? Pojdite si jih pogledat, žrebci, privezani za drevesa, brez hrane in vode," so dodali.

Poudarili so, da imajo dovolj "kadrovske podhranjenosti, dolgovlačenja in razlaganja, da je takšnih primerov samo pet na leto". "Šele začetek maja je, pa je že več kot pet takšnih primerov!" so opozorili.

Pristojne so pozvali tudi, naj povečajo vpis in znižajo vpisne kriterije za veterinarsko fakulteto, saj bodo le tako dobili potreben kader. "Naredite nekaj, da se konča trpljenje teh ubogih rejnih živali! Dovolj je vaših statistik, spravite se na teren in začnite delati! Pa še Romana Žvegliča vprašam, ali je za prepoznavo takšnega trpinčenja živali res premalo 40 ur izobraževanja. Koliko ur pa potrebujem, da bom s teh fotografij prepoznala, da tole pa res ni dobra reja?" so sklenili.

Na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma na ministrico Ireno Šinko smo naslovili vprašanja, ali so z omenjenim primerom seznanjeni, kako dejanje komentirajo, kako bodo ukrepali in kdo bo odgovarjal. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.