Zanemarjeni konji v Prestranku: "V 24 urah smo opravili nadzor"

"Včeraj smo s strani Društva za zaščito konj in drugih živali dobili obvestilo o zanemarjanju konj v Prestranku na območju Postojne," je v izjavi za medije povedal direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan, ki je dodal da so prvo obvestilo o zanemarjanju konj dobili 20. aprila letos in da so inšpektorji v manj kot 24 urah opravili nadzor in ugotovili, da so konji v slabem stanju.

Prvo obvestilo o zanemarjanju konj je Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dobila 20. aprila. Včeraj so opravili dodaten nadzor in opravili ponoven pregled konj in ugotovili, da so konji v boljšem stanju kot so bili dne 21. aprila, ko so na kmetijskem gospodarstvu v Prestranku opravili prvi pregled.

"Na podlagi teh ugotovitev, se je uradna veterinarka odločila, da bo odredila oskrbo teh konjev na gospodarstvo, zato, ker je bilo nekaj teh konj v tako slabem stanju, da niso bili sposobni prevoza," je povedal Podpečan.

Včeraj inšpektorji opravili ponovni nadzor

Kot je dodal je skrbnik pri tem sodeloval in konjem zagotovil vse ukrepe, ki jih je odredila veterinarka. Med drugim jim je zagotovil krmo, vodo in veterinarsko oskrbo. Včeraj so inšpektorji po slabih treh tednih spet opravili nadzor in ugotovili, da je uradna veterinarka nadzor opravila hitro, strokovno in v skladu z zakonom o zaščiti živali.

Kot je povedal Podpečan, so ugotovili, da je v treh tednih v stanju konj jasno vidna razlika med njihovih stanjem 21. aprila in njihovim stanjem včeraj, 11. maja, kar je ponazoril tudi s fotografijami konj. "Veterinarka je poiskala tudi nadomestno gospodarstvo, kjer bo namestila živali, takoj ko bodo sposobne za prevoz," je dodal. To bo opravila po posvetu z veterinarjem, ki zdravi živali in nato bo sledila premestitev na novo gospodarstvo, je še povedal Podpečan.

Kot je povedal direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan, je bila rehabilitacija konj dobra in dodal, da je lastniku primanjkovalo krme in zato konji niso bili oskrbljeni pravilno.

Kot je dodal, je bila prijava o lastniku podana že lani, a da so slike, ki so se pojavile na spletu, nastale pred 20. aprilom in inšpekcijskim nadzorom.