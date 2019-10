Marjetin kruh je osvojil že 33 zlatih priznanj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prevaljčanka Marjeta Ročnik je žena, mati dveh otrok in babica, ki je dobro poznana po svojem "zlatem kruhu". Zanj je na državnem tekmovanju Dobrote slovenskih kmetij prejela kar 36 priznanj, od tega kar 33 zlatih. Marjeta je ena od nominirank za letošnjo kmetico leta in zastopa barve Koroških kmečkih žena, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Marjetina kmetija leži na čudoviti razgledni točki nad Prevaljami, a Marjeta večino časa preživi v hiši, kjer pripravlja različne dobrote. Med njimi odličen kruh, ki je prejel že več nagrad. "Pač ne dodajam ničesar, le sol in vodo. Pri teh, kjer so semena, daš zraven še semena in domač kvas," je pojasnila Ročnikova, ki je kruh pekla vso noč.

"Joj, kar pestro je. Ves čas moraš biti na delu. Zmešaš, ko vzhaja, že delaš hlebce in mešaš drugo, pestro je," je dejala Ročnikova. 170 hlebcev je spekla do prihoda ekipe Planet TV in spala le eno uro, peče pa tudi potice.

Foto: Planet TV

Imajo tudi ovce in prašiče

Kmetija Jamnik je znana tudi po ekološki reji prašičev in drobnice. Trenutno imajo okoli 60 ovac in šest prašičev.

"Leta 1997 smo očistili prvo grmovje s te kmetije, da se ni več na novo zaraščalo, in naredili senik ovac. Čreda se je začela večati, zdaj, ko smo naredili nov hlev, smo naredili tudi hlev za prašiče," je dejala Ročnikova.

Ker je Marjeta večino časa v hiši, kjer peče, za zunanjo okolico skrbita mož in sin. "Drobnica se pase, tako da poleti ni posebnega dela, pri prašičih pa imamo tudi tako, da sami jedo, edino travo jim nakosimo vsak dan," je povedala Ročnikova.

Foto: Planet TV

V Zagorju danes izbor za kmetico leta

V Zagorju je bila danes napeta tekma za kmetico leta. Tam že 17. izbirajo naj slovensko kmetico, s čimer dajejo pomen pomembni, a spregledani vlogi ženske v še vedno tradicionalno moškem podeželskem okolju.

Nominiranke prihajajo iz vse Slovenije:

- Ivanka Pavlič iz Tuhinjske doline,

- Ivanka Porle iz Dobrniča na Dolenjskem,

- Marija Ocepek iz Zasavja,

- Marjeta Ročnik s Prevalj.