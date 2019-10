Kdo si bo prislužil naziv inovativnega kmeta? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osem kandidatov - sedem fantov in dekle - z vseh koncev Slovenije se poteguje za naziv najboljšega mladega inovativnega kmeta. Ekološko kmetijstvo in novi pristopi v tradicionalni panogi so kriteriji, ki bodo odločali o zmagovalcu.

Zmagovalca bo 25. oktobra v predsedniški palači sprejel tudi predsednik Borut Pahor. Glasovanje bo trajalo do prihodnje nedelje. Kot omejeno, so ekološko kmetijstvo in novi pristopi v tradicionalni panogi kriteriji, ki bodo odločali o zmagovalcu. S kakšno inovacijo bo prepričal letošnji prejemnik naziva, bo znano konec oktobra.

"Gre za to, da si mlad in imaš kaj pokazati"

Ekipa Planet 18 je obiskala kmetijo ekološkega kmeta Antona Kukenbergerja, ki si je ta laskavi naziv prislužil pred leti. Kot je pojasnil, omejevalnih pogojev ni. "Gre za to, da si mlad in imaš kaj pokazati," je dejal. Na njegovi ekološki kmetiji se ukvarjajo z mlekarstvom, zato se tu vse vrti okoli krav in mleka.

"Če od živali veliko pričakuješ, jim moraš tudi veliko ponuditi. Izdelujemo sicer različne mlečne izdelke, sire, jogurte in skuto. Največ mleka, ki ga pridelamo, pa gre za poltrdi sir," je povedal o delu na kmetiji.

Več o kmetiji Antona Kukenbergerja in njegovem delu preberite v nedeljo v naši redni rubriki Kmet s ponosom.

S katero inovacijo pa je prepričala Antonova ekološka kmetija?

"Krave pri nas pol leta pasemo na pašnikih zraven kmetije. Ker je kmetija v središču vasi, smo doma sami izdelali prevozno molzišče, ki ga vsak dan zjutraj in zvečer zapeljemo na pašnik," je razložil kmet.

Prejeti naziv je njegovi kmetiji pomagal, da je postala bolj prepoznavna, a je hkrati dodal, da je od prejemnika odvisno, kako bo naziv izkoristil. Sam je ponujeno priložnost sprejel z odprtimi rokami.

Velika podjetja imajo zaposlene strokovnjake za trženje, kmetje za kaj takega nimajo niti časa. A ga bodo morali imeti, pravi, saj je danes težko tekmovati z velikimi prehrambenimi korporacijami. "Vsi imamo malo časa, ki ga želimo čim bolj izkoristiti, in ko se odpravimo po nakupih, je dobro, da čim več izdelkov dobimo na enem mestu," je dejal Kukenberger.

Zato o tem razmišljajo tudi sami in svojih izdelkov ne prodajajo na tržnici, ampak v večjih trgovinah.