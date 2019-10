Pomurski kmetje so obupani, saj jim nekdo namerno uničuje kombajne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomurski kmetje grozijo, da bodo pravico vzeli v svoje roke. V okolici Gornje Radgone so neznanci v krmno koruzo spet podtaknili železne palice in uničili nov kombajn za silažo. Uničen je že 13. kombajn v manj kot mesecu dni.

Kmetje so obupani. Ravno zdaj bi namreč morali začeti žetev. Gre tudi za tisoč glav živine, ki lahko zaradi nepožete koruze ostane brez krme. "Če vandala dobimo v roke, ne bo šel več z njive," so ostri kmetje, ki v Pomurje vabijo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec in zahtevajo ukrepanje.

"Ne razumem, da lahko nekomu narediš kaj takšnega. Da čutiš takšno sovraštvo do nekoga, je nedopustno. Policija mora tega storilca čim prej najti," je bil zgrožen Danilo Rihtarič, direktor Kmetijske zadruge Radgona.

Za zdaj kmetom ne preostane drugega, kot da lastnoročno preiskujejo polja in iščejo jeklene palice, ki jih detektorji kovin ne zaznajo. Košček palice je včeraj že drugič poškodoval kombajn Valnerjevih v Benediktu. Popravljali so ga pozno v noč. "Poškodovalo je turbino, nož, kontra nož, drobilec. Naredilo je od deset do 15 tisoč evrov škode," se je jezil kmetovalec Emilijan Valner.

Ker redko kateri kombajn v okolici še ni bil poškodovan, kmetje po poljih koruze opravljajo prave iskalne akcije. Čeprav pogledajo vsako steblo posebej, se jeklene palice skrijejo pod liste in povzročajo škodo kombajnom.

Zaradi pomanjkanja krme bodo morali zmanjšati število glav živine

Lastniki kombajnov si ne upajo več na njive in več deset hektarjev jih je ostalo nepožetih. Zaradi težav koruza ni več primerna za krmo in silosi, ki stojijo ob kmetijah, ne bodo napolnjeni. Posledice bodo vidne tudi v hlevih. Zato že razmišljajo, koliko glav živine bodo morali dati stran zaradi pomanjkanja krme.

"Po vsej logiki, če je manj krme, je tudi manjši stalež," je opozoril kmetijski svetovalec Alojz Topolovec.

Mirko Kavčič ima v hlevu štiristo glav goveda, a že preračunava, koliko bikov bo moral prodati, ker zanje preprosto ne bo imel primerne krme. "Računamo, da bomo morali čredo zmanjšati za sto glav. Pridobiti voluminozno krmo je nemogoče, kmetje nimajo silaže," je pojasnil Kavčič.

Pravico so pripravljeni vzeti v svoje roke

Kmetje tako zaradi nepridiprava, ki nastavlja palice, izgubljajo živce. Pravico so celo pripravljeni vzeti v svoje roke. "Ne moremo delati, imamo posojila, nekdo nas hoče uničiti. Ampak naj se zaveda, da bomo mi poskusili uničiti njega. Nas je več, on pa je sam," je še dejal Valner.

Policiji za zdaj še ni uspelo najti raziskati primera. Z domačinom, ki ga kmetje sumijo, da nastavlja palice, naj bi po naših informacijah opravili le informativni razgovor.