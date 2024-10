Mariborski svetniki o racionalizaciji delovanja vrtcev

V vrtcih so razočarani, ker jih občina o predlogu pred obravnavo v mestnem svetu sploh ni seznanila, na mestni občini pa zagotavljajo, da nikakor ne gre za združevanje vrtcev, pač pa za optimiziranje dela podpornih služb. "Pedagoški del ostaja nedotaknjen," je pred sejo zagotovila direktorica mestne uprave Lidija Krebl.

V 90 strani dolgem gradivu je opravljena analiza stanja ter možnosti združevanja nekaterih področij, kot so informacijska tehnologija, javna naročila, izterjave, izdelave pravnih mnenj in nabave, načrtujejo pa tudi skupno projektno pisarno za prijavo na različne razpise. Vse to bi po mnenju pripravljavcev predloga pomenilo prihranke.

Vendar v Skupnosti vrtcev Maribor z načinom sprejemanja sprememb niso zadovoljni. Predsednica skupnosti in ravnateljica vrtca na Pobrežju Branka Šamec je povedala, da jih moti, ker pri pripravi predloga niso mogli sodelovati do konca. Prav tako ne verjame v predvidene prihranke.

Če se bo mestni svet danes pozitivno opredelil do pripravljene analize, se bodo na mariborski občini lotili izdelave akcijskega načrta ter sprememb odlokov vrtcev.

Mestni svet bo razpravljal tudi o podaji služnostnih pravic Dravskim elektrarnam Maribor za postavitev sončne elektrarne na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov na Pobrežju. Pri tem bi podjetju služnost podelili za 30 let, za kar bi občina prejela 427.000 evrov. Investitor bi elektrarno s predvideno močjo desetih megavatov v omrežje priključil v letu 2027.

Svetnike med drugim čaka tudi drugo branje odloka o spremembah na področju prometne ureditve v mestu.