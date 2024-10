Kot je v uvodnem nagovoru povedal predsednik zbornice Janez Starman, so zaprosilu za soglasje sledili številni dopisi in sestanki, kljub vsem tem prizadevanjem pa odločitev izvršilne oblasti vse do danes še ni bila sprejeta.

"Odvetnike nerazumno dolgo odločanje države o tem, ali naj se odvetniška točka uskladi, resno skrbi. Razumemo, da so nekatere odločitve oblasti težje od drugih, vendar pa dolžnost in sposobnost sprejemanja odločitev v razumnem roku prideta skupaj s privilegijem in bremeni oblasti," je poudaril Starman.

Ob tem je dodal, da uskladitev ni pomembna le za odvetnike in njihove stranke, temveč tudi za druge poklice, katerih vrednotenje dela je prav tako vezano na njihovo tarifo. Odvetniki si ne želijo, da bi morala tudi v njihovem primeru namesto izvršilne odločati sodna oblast, a jim po skoraj dveh letih zmanjkuje argumentov do strank in kolegov, saj se z odločitvijo, ki ni tako zelo zapletena, še vedo odlaša.

Pogoji za uskladitev vrednosti točke so po njegovem mnenju jasno določeni v predpisih, inflacija pa je od zadnje uskladitve vrednost točke zmanjšala za skoraj četrtino, zato časa za nadaljnje čakanje po Starmanovih besedah ni več. "Upam, da znamo drug drugega dovolj ceniti, da ne bo treba, da bi namesto izvršilne veje oblasti odločitev znova sprejelo sodišče," je dejal prvi med odvetniki, ki si zaradi pomanjkanja sredstev v sistemu tudi ne želi konfliktov znotraj pravosodja.

Pirc Musar: Saga z uskladitvijo odvetniških tarif se vleče že predolgo

Da se saga z uskladitvijo odvetniških tarif vleče že predolgo, je v svojem uvodnem nagovoru nekdanjim odvetniškim kolegom dala vedeti tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Potem ko je med drugim poudarila, da odvetniki svoj poklic nosijo v sebi ves čas, saj ta poleg strokovnega znanja zahteva tudi humanost in spoštovanje dostojanstva vsakega posameznika, je opozorila tudi na nujnost zagotavljanja neodvisnosti njihovega dela.

"Seveda pa neodvisnost terja tudi ustrezno vrednotenje dela odvetnikov in boj za vašo odvetniško tarifo traja že nedostojno dolgo," je bila jasna Pirc Musar.

Ob koncu nagovora se je dotaknila tudi področja mednarodnega prava, ki je po njenem mnenju danes rak rana svetovne družbene ureditve, in pri tem izpostavila nemoč Združenih narodov (ZN) v sedanjih globalnih razmerah.

"Rešitve niso lahke, a ko nekdo brutalno krši ustanovno listino ZN in ko postane stalni član varnostnega sveta, ker je bil zmagovalec v drugi svetovni vojni, danes pa je tisti, ki je postal agresor, potem jaz tega sveta ne razumem več. Ko gre k vragu pravo, gre k vragu civilizacija," je dejala predsednica, ki ne razume niti dogajanja v Gazi, kjer se po njenem na vseh ravneh tepta humanitarno pravo.

Brglez: Verjamem, da bomo skupno rešitev našli že novembra

Med govorniki je bil tudi državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Milan Brglez, ki je odvetnikom sporočil, da se država zaveda pomembnosti tega, da so vsi deležniki pravosodnega sistema ustrezno plačani. Verjame, da bodo skupno rešitev našli že na sestanku v začetku novembra.

Odvetnike so v Mariboru nagovorili še predsednik državnega sveta Marko Lotrič, predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto in predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević.