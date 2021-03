Mariborski dijaki poiskali pravno pomoč ob pozivu na sodišče

Trije mladoletni mariborski dijaki, eden izmed njih je že prejel poziv na sodišče, so pomoč poiskali pri Pravni mreži za varstvo demokracije. "Za njih smo našli odvetnika, ki bo prevzel njihova pooblastila in jim bo strokovno pomagal," je ob vložitvi pobude za oceno ustavnosti odloka o prepovedi zbiranja povedala Barbara Rajgelj iz Zavoda Open.

Nekateri mariborski dijaki, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi, so namreč prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. Po podatkih iniciative Zahtevamo šolo, ki so jih pridobili od policije, so poziv na sodišče prejeli trije mladoletni dijaki. Šest dijakov pa je prejelo kazen zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih v višini 400 evrov, je za STA povedal Lars Podkrajšek iz iniciative.

Z zbiranjem naj bi ogrožali javno zdravje

Kot so pojasnili v iniciativi Zahtevamo šolo, kjer si prizadevajo za vrnitev vseh dijakov v šolske klopi, so policisti podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru, saj naj bi dijaki z zbiranjem ogrožali javno zdravje oseb v Sloveniji, čeprav so nosili zaščitne maske in držali razdaljo. Podobni shodi dijakov so potekali tudi drugod po Sloveniji. Pozive so po podatkih iniciative zaenkrat prejeli le protestniki iz Maribora. Ob tem so pozvali vse, ki so dobili poziv, naj jih kontaktirajo.

Pripravljajo namreč skupinski odziv. Podkrajšek je pojasnil, da se pri tem usklajujejo s Pravno mrežo za varstvo demokracije, vse dijake pa bo zastopal isti odvetnik. Razmišljajo tudi o tožbi proti državi. Sicer pa v iniciativi pripravljajo manjše protestne akcije. Z njimi bodo po Podkrajškovih besedah izrazili nezadovoljstvo z ukrepi, ki so nesorazmerni s potekom epidemije bolezni covid-19. O samem poteku teh akcij zaenkrat v iniciativi ne dajejo dodatnih informacij.

Pravna mreža za varstvo demokracije, ki združuje Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Amnesty International Slovenija, inštitut Danes je nov dan in Zavod za kulturo raznolikosti Open, je ponudila podporo posameznikom in organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v postopkih. Podporo bodo zagotavljali pri uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični, so sporočili ob ustanovitvi. Nastanek pobude so med drugim spodbudile nesorazmerno visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, poroča STA.