V Nigeriji izpustili ugrabljene dijake

Ugrabitelji so izpustili 42 ljudi, med njimi 27 otrok, ki so jih pred desetimi dnevi ugrabili iz šole v osrednji Nigeriji, so danes sporočile oblasti. Severozahodna in osrednja Nigerija beležita porast napadov in ugrabitev oboroženih kriminalnih skupin, ravno v petek so iz enega od internatov ugrabili več sto deklet.

Ugrabljene dijake, zaposlene kolidža Kagara in njihove svojce so ob izpustitvi sprejele lokalne oblasti v zvezni državi Niger v osrednji Nigeriji. V sredini februarja je skupina oboroženih moških, za katere menijo, da so člani kriminalne združbe, vdrla v kolidž Kagara ter pri tem ubila enega dijaka in ugrabila 42 ljudi, med njimi 27 otrok.

Porast kriminala

Država se spopada s porastom tovrstnega kriminala. Oboroženi moški so ravno v petek napadli šolski internat na severozahodu Nigerije in pri tem ugrabili več kot 300 deklet. To je bil tretji napad na šolo v manj kot treh mesecih. Operacija iskanja in osvoboditve v petek ugrabljenih deklet je še v teku. Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari je obsodil petkovo ugrabitev, ki jo je označil za nečloveško in nesprejemljivo. Zagotovil je, da ne bodo trpeli tovrstnega izsiljevanja kriminalnih družb.

V državi je še vedno živ spomin na grozljivi ugrabitvi v krajih Dapchi in Chibok. V Dapchiju so džihadisti pred tremi leti ugrabili 111 učenk, v Chiboku pa pred šestimi leti 276 deklet. Ugrabitve pa nikakor niso edini varnostni izziv v najštevilčnejši afriški državi. Na severovzhodu Nigerije so namreč aktivni džihadistični uporniki, južne regije pretresa etnično nasilje, severozahod in osrednji del države pa sta postala teren za velike kriminalne združbe, ki redno napadajo vasi, pobijajo in ugrabljajo prebivalce ter ropajo in požigajo njihove domove, piše STA.