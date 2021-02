Oboroženi moški v internatu ugrabili več kot 300 deklet

Oboroženi moški so danes napadli šolski internat na severozahodu Nigerije in pri tem verjetno ugrabili več kot 300 deklet. Policija napada še ni potrdila, so pa za tuje medije to potrdili nekateri učitelji in starši deklet.

Kot je povedal neimenovani učitelj na javni dekliški šoli v mestu Jangebe v zvezni državi Zamfara, so po napadu oborožene skupine prešteli preostale učenke. Kot je videti, trenutno manjka več kot 300 deklet. Starši dveh deklet, ki obiskujeta omenjeno šolo, so za agencijo AFP potrdili, da so jih obvestili o napadu in da je zdaj na poti v internat. Napad se je zgodil okoli ene ure ponoči, poroča STA.

Oborožene kriminalne skupine pogosto ugrabljajo fante in dekleta

Oborožene kriminalne skupine na severozahodu in v osrednjem delu nemirne Nigerije so v zadnjih letih okrepile napade ter pogosto ugrabljajo fante in dekleta. Včasih to storijo za odkupnino, včasih dekleta ali fante spolno zlorabijo ali kako drugače izkoriščajo. Minuli teden so z neke šole v sosednji državi Niger odpeljali 42 ljudi, decembra lani je bilo na šoli v Kankari v nigerijski zvezni državi Katsina ugrabljenih več kot 300 dečkov, ki so jih sicer kasneje izpustili. Še vedno je živ spomin na ugrabitvi v krajih Dapchi in Chibok.

V Dapchiju so džihadisti pred tremi leti ugrabili 111 učenk, v Chiboku pa pred šestimi leti 276 deklet. Ugrabitve nikakor niso edini varnostni izziv v najštevilčnejši afriški državi. Na severovzhodu Nigerije so namreč aktivni džihadistični uporniki, južne regije pretresa etnično nasilje, severozahod in osrednji del države sta postala teren za velike kriminalne združbe, ki redno napadajo vasi, pobijajo in ugrabljajo prebivalce ter ropajo in požigajo njihove domove, piše STA.