Francoski predsednik Emmanuel Macron bo v Ljubljani nadaljeval delovni obisk, ki ga je v ponedeljek začel v Luki Koper. S premierjem Robertom Golobom bosta med drugim govorila o skupnem vlaganju v napredne tehnologije in njihovem pomenu za konkurenčnost Evrope. Macrona je že sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Macron je na prvem obisku v Sloveniji, ki jo s Francijo veže obsežno gospodarsko sodelovanje.

To je osrednja nit pogovorov med stranema, medtem ko državi delita tudi številne poglede na aktualne svetovne teme.

Francoski predsednik bo danes z Golobom obiskal Center Rog, kjer si bo ogledal prototipa prenovljene različice električnega twinga, ki ga bodo kmalu začeli proizvajati v novomeškem Revozu, ter električnega modela renaulta 4, ki ga proizvajajo v Franciji. Na srečanju v Centru Rog bosta prisotna tudi predsednik upravnega odbora Renaulta Jean-Dominique Senard in predsednik uprave Revoza Jože Bele.

Voditelja držav bosta srečanje nadaljevala na Ljubljanskem gradu, kjer bosta strani podpisali izjavo o nameri za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju jedrske energije ter dogovor o slovensko-francoskem sodelovanju na področju izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji.

Sledila bo novinarska konferenca francoskega predsednika in slovenskega premierja. Ta bo nato gostil še delovno kosilo z visokim gostom.

V premierjevem kabinetu Macronov obisk vidijo kot pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med državama, sklenjenega leta 2011. V zadnjem akcijskem načrtu se državi osredotočata na krepitev zlasti političnega in gospodarskega partnerstva. Še tesnejšega sodelovanja si Slovenija želi zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence.