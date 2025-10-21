Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
21. 10. 2025,
11.08

Osveženo pred

21 minut

sodelovanje gospodarstvo obisk Francija Emmanuel Macron Slovenija predsednica Nataša Pirc Musar

Torek, 21. 10. 2025, 11.08

21 minut

Macron na obisku pri Pirc Musar #video

Avtorji:
Na. R., STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo v Ljubljani nadaljeval delovni obisk, ki ga je v ponedeljek začel v Luki Koper. S premierjem Robertom Golobom bosta med drugim govorila o skupnem vlaganju v napredne tehnologije in njihovem pomenu za konkurenčnost Evrope. Macrona je že sprejela tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Macron je na prvem obisku v Sloveniji, ki jo s Francijo veže obsežno gospodarsko sodelovanje.

Emmanuel Macron, Nataša Pirc Musar | Foto: Reuters Foto: Reuters

To je osrednja nit pogovorov med stranema, medtem ko državi delita tudi številne poglede na aktualne svetovne teme.

Francoski predsednik bo danes z Golobom obiskal Center Rog, kjer si bo ogledal prototipa prenovljene različice električnega twinga, ki ga bodo kmalu začeli proizvajati v novomeškem Revozu, ter električnega modela renaulta 4, ki ga proizvajajo v Franciji. Na srečanju v Centru Rog bosta prisotna tudi predsednik upravnega odbora Renaulta Jean-Dominique Senard in predsednik uprave Revoza Jože Bele.

Voditelja držav bosta srečanje nadaljevala na Ljubljanskem gradu, kjer bosta strani podpisali izjavo o nameri za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju jedrske energije ter dogovor o slovensko-francoskem sodelovanju na področju izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji.

Sledila bo novinarska konferenca francoskega predsednika in slovenskega premierja. Ta bo nato gostil še delovno kosilo z visokim gostom.

V premierjevem kabinetu Macronov obisk vidijo kot pomemben korak pri nadaljnjem poglabljanju strateškega partnerstva med državama, sklenjenega leta 2011. V zadnjem akcijskem načrtu se državi osredotočata na krepitev zlasti političnega in gospodarskega partnerstva. Še tesnejšega sodelovanja si Slovenija želi zlasti pri naložbah z visoko dodano vrednostjo, od zelenih rešitev, jedrske energije in vesoljskih tehnologij do umetne inteligence.

