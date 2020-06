Logar: Slovenija na provokacije Madžarske in Italije ni in ne bo odreagirala

Na Madžarskem so v začetku meseca obeležili stoto obletnico trianonske pogodbe, s katero je država kot poraženka v prvi svetovni vojni izgubila dve tretjini svojega takratnega ozemlja v okviru dvojne monarhije. Predsednik Viktor Orban je ob tem odkril spomenik, na katerem je tudi zemljevid "velike Madžarske", ki zajema tudi dele današnje Slovenije, Hrvaške, Srbije, Slovaške, Avstrije, Romunije in Ukrajine.

V Sloveniji pa je veliko prahu dvignila tudi odločitev tržaškega občinskega odbora, ki je odločil, da bo 12. junij dan osvoboditve izpod jugoslovanske zasedbe Trsta.

"Slovenija ne more in noče zapovedovati zgodovinskega spomina"

O teh dveh temah so na današnjem odboru za zunanjo politiko povprašali tudi zunanjega ministra Anžeta Logarja.

"Slovenija ne more in noče zapovedovati zgodovinskega spomina, poskrbeti pa moramo, da naša spominjanja potekajo v duhu skupnih evropskih vrednot, dobrih sosedskih odnosih in spoštovanja zgodovine drugih držav oziroma narodov," je po poročanju STA dejal Logar in se zavzel za kakovostne in tesne odnose, zlasti med sosedi.

Foto: Reuters