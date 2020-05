Orban spet razburil s fotografijo velike Madžarske

Madžarski premier Viktor Orban je v sredo na Facebooku objavil fotografijo globusa iz časov Avstro-Ogrske, ob tem pa maturantom zaželel vso srečo pri pisanju zgodovine. Na novo provokacijo so se med drugim že odzvali v Sloveniji in na Hrvaškem. Orban in madžarska vlada sta v preteklosti sicer že dvakrat objavila podobne zemljevide velike Madžarske.

Lani so na Madžarskem razburili s podobno objavo ob madžarskem prazniku narodne povezanosti, decembra lani pa je tamkajšnji premier Viktor Orban na Facebooku objavil fotografijo sestanka svoje stranke Fidesz pod spornim zemljevidom.

Orban objavil fotografijo zemljevida velike Madžarske

Orban je v preteklosti že razburil tudi z izjavami o veliki Madžarski, ki jo je bilo konec pred sto leti, ko so v Versaillesu podpisali Trianonsko mirovno pogodbo, s katero je Madžarska izgubila okoli dve tretjini takratnega ozemlja. Madžarski premier je s sredino objavo na Facebooku spomnil na te čase in objavil fotografijo globusa iz časa Avstro-Ogrske, ko se je ogrski del raztezal čez slovensko Prekmurje ter ozemlja današnje Avstrije, Hrvaške, Italije, Romunije, Slovaške in Srbije.

Številni na družbenih omrežjih so bili kritični do objave madžarskega premierja, odzivi pa so se med drugim zvrstili v Sloveniji in na Hrvaškem. Predsednik republike Borut Pahor je v odzivu za 24ur.com dejal, da razume, da je "ponavljajoča objava zemljevidov, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot izraz ozemeljskih zahtev, deležna zavračanja in zaskrbljenosti demokratične javnosti in politike, tudi mene kot predsednika republike".

Napovedal je, da bo na to opozoril svojega madžarskega kolega Janosa Aderja ob načrtovanem uradnem obisku julija letos. Po prepričanju Pahorja si moramo zaradi takih poskusov še bolj prizadevati za uveljavljanje dobrih praks spoštovanja in sodelovanja, tako znotraj nacionalnih okvirov kot med njimi.

Pahor in Milanović nista bila neposredno kritična do Orbana

Tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović ni bil neposredno kritičen do Orbana, hrvaškim maturantom je le sporočil, da imajo številne države v svojih arhivih zgodovinske zemljevide, ko so posedovale večja ozemlja, tudi Hrvaška. "Ne delite jih in ne jih objavljati na svojih profilih," jih je pozval.

V poduk jim je še zapisal, da ti zemljevidi dandanes niso več relevantni, "kar pa je najpomembneje, razburjajo naše sosede". Podobno kot jih zmotijo zgodovinski zemljevidi nekaterih voditeljev v soseščini. "To so provokacije tistih, ki dobro vedo, da bodo ti zemljevidi ostali v omarah. Učite se iz zgodovine, vendar glejte v prihodnost," je tvitnil.

V Sloveniji so bili do Orbanove poteze precej kritični pri Levici. "Tovrstne provokacije, ki razpihujejo nacionalistična čustva, je treba obsoditi. Janševa vlada tega ne bo storila, saj računa na pomoč sosednjega režima. Njen cilj je jasen – uveljavitev avtoritarnega konservativnega režima po zgledu Orbanove Madžarske pri nas," so sporočili iz stranke.

Opozorili so še, da zgražanje le krepi politične položaje desničarskih populistov, senzacionalistično poročanje pa jemlje pozornost korupcijskim aferam. Pozvali so k oblikovanju perspektive, ki bo segla dlje od tekmovanja ene države proti drugi, poroča STA.