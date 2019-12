"Še posebej je skrb vzbujajoče, da del slovenskega političnega prostora s svojimi ravnanji in komentarji to celo prikrito ali odkrito odobrava," o fotografiji z zemljevidom velike Madžarske pravi premier Marjan Šarec, predsednik države Borut Pahor pa, da je razumljivo, da takšna objava naleti na zaskrbljenost.

Pred tednom dni je madžarski predsednik vlade Viktor Orban na svojem profilu na Facebooku objavil fotografijo sestanka predsedstva stranke Fidesz. Na steni sejne sobe visi velik zemljevid tako imenovane velike Madžarske, ki zajema tudi dele slovenskega in hrvaškega ozemlja ter dele ozemelj drugih sosednjih držav. Več v članku Orban sestankuje pod zemljevidom, ki Madžarski pripisuje tudi del Slovenije.

"Slovenija je bila na strani zmagovalk 2. svetovne vojne in tega se morajo in moramo vsi zavedati," pravi premier Marjan Šarec. Foto: Reuters

V kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca so spomnili, da se je predsednik vlade v letošnjem letu že zelo jasno odzval na poskuse zgodovinskega revizionizma in poskuse reinterpretiranja mej, ki prihajajo iz naše soseščine.

"Kakršnokoli ravnanje, ki vzbuja pri nas nelagodje, da so te ideje v naši soseščini ponovno žive, hkrati vzbuja spomine, ki sta jih v naš prostor prinesla fašizem in nacizem," so zapisali v premierjevem kabinetu.

"Še posebej je skrb vzbujajoče, da del slovenskega političnega prostora s svojimi ravnanji in komentarji to celo prikrito ali odkrito odobrava. Slovenija je bila na strani zmagovalk 2. svetovne vojne in tega se morajo in moramo vsi zavedati," so dodali.

"Prav zaradi takih poskusov si moramo še bolj prizadevati za uveljavljanje dobrih praks spoštovanja in sodelovanja, tako znotraj nacionalnih okvirov kot med njimi," pravi predsednik države Borut Pahor. Foto: STA

Predsednik države Borut Pahor pravi, da je razumljivo in prav, da objava zemljevidov, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot izraz ozemeljskih zahtev, naleti na zaskrbljenost in zavračanje demokratične javnosti in politike.

"Prav zaradi takih poskusov si moramo še bolj prizadevati za uveljavljanje dobrih praks spoštovanja in sodelovanja, tako znotraj nacionalnih okvirov kot med njimi. Kot predsednik republike sem si in si bom prizadeval, da bi še zlasti v odnosih med sosednjimi narodi in državami prevladalo medsebojno spoštovanje, sodelovanje in razumevanje v prid miru in blaginje," je dodal.

"Tudi v prostorih Vlade RS visijo zgodovinski zemljevidi," pravijo v SDS, ki jo vodi Janez Janša. Foto: STA

"Tudi v prostorih Vlade RS visijo zgodovinski zemljevidi, med drugim Kozlerjev zemljevid slovenskih dežel, ki prikazuje 'Veliko Slovenijo'," pravijo v stranki SDS.

SD: Orbanova ideologija je odkrito iredentistična

"Madžarska pod vodstvom Viktorja Orbana vse bolj zre v preteklost, namesto da bi zrla v prihodnost, kar je vodilo sodobne Evrope. Sestankovanje premierja in njegovih strankarskih sodelavcev pod zemljevidom t. i. velike Madžarske je še eden od jasnih znakov, da je ideologija Viktorja Orbana in njegove stranke Fidesz ne le revizionistična, ampak tudi vse bolj odkrito iredentistična," menijo v SD.

"Kam so ideje o spreminjanju meja v zgodovini peljale Evropo, bi moralo biti jasno svarilo vsem," pravijo v SD, ki jo vodi Dejan Židan. Foto: STA "Kam so ideje o spreminjanju meja v zgodovini peljale Evropo, bi moralo biti jasno svarilo vsem. Zato moramo takšne zemljevide, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot izraz ozemeljskih zahtev, ostro zavračati in si še bolj prizadevati za uveljavljanje dobrih praks spoštovanja ter sodelovanja med evropskimi narodi. Slovenski Socialni demokrati to pričakujemo tudi od Madžarske in njenih političnih voditeljev," so še zapisali.

Vprašanja smo pretekli teden poslali tudi preostalim državnozborskim strankam, LMŠ, NSi, SMC, DeSUS, Levici, SNS, SAB ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Pred pol leta razburili s tvitom

Ni prvič, da iz Madžarske prihajajo tovrstne objave. Junija letos, ob madžarskem prazniku narodne povezanosti, je tako premierjeva pisarna za mednarodno komunikacijo About Hungary tvitnila omenjeni zemljevid Madžarske, po kateri se stegujejo roke, in zraven zapisala, da so Madžarski s Trianonsko pogodbo odvzeli dve tretjini države. Takrat je to v slovenski javnosti sprožilo pravi vihar. Več v članku Šarec o provokacijah iz soseščine: Nož v srce Slovenije!.

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw — About Hungary (@abouthungary) June 4, 2019

Trianon: madžarska bolečina



Po prvi svetovni vojni so antantne sile in Madžarska kot naslednica Avstro-Ogrske v palači Grand Trianon v Versaillesu v Franciji podpisale mirovno pogodbo, po kateri je več kot dve tretjini ozemlja, ki je prej spadalo pod Ogrsko, pripadlo drugim državam. Ko je pogodba začela veljati, se je tudi Prekmurje formalno združilo z matično domovino.