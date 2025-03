Levica SDS zaradi plakatov, s katerimi ljudi nagovarjajo k podpori referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, očita instrumentalizacijo umetnosti za lastne politične točke in obračun z Levico. Pri tem po njihovem mnenju zavajajo in manipulirajo, zato bodo SDS kazensko ovadili zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev.

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na današnji novinarski konferenci med razlogi za kazensko ovadbo SDS med drugim navedla uporabo fotografij umetniških del slovenske umetnice Maje Smrekar "brez kakršnegakoli dovoljenja za materialne in moralne avtorske pravice". S plakati največja opozicijska stranka nagovarja k oddaji podpisov za zakonodajni referendum o dodatku k pokojninam za posebne dosežke na področju umetnosti. SDS in njihovega predsednika Janeza Janšo bodo kazensko ovadili zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev, kot jo opredeljuje kazenski zakonik.

Plakate je SDS pripravila, da bi sprožila močan čustven odziv pri volivcih, zmanipulirala podobo in umetniško delo umetnice ter zavajala ljudi, menijo v Levici. "Marsikdo, ki bo dal podpis, niti ne ve, za kaj ga bo dal," je presodila ministrica za kulturo.

Po besedah Vrečko pa gre tudi za javni linč večkrat nagrajene umetnice tako doma kot v tujini in linč njenega dela. "Ni potrebe, da se vsi spoznamo na umetnost, niti da jo imamo radi ali da nam je sploh všeč. Drugo pa je, kadar to uporabljamo za to, da se ljudje zgražajo in zavajajo," je poudarila. Glede kazenske ovadbe proti SDS so v stranki govorili tudi z umetnico Majo Smrekar, ki po besedah Vrečko njihovi odločitvi ni nasprotovala.

Ministrica je sicer spomnila še, da o zakonu o dodatkih k pokojninam že tedne poteka burna razprava, na ministrstvu, kjer so zakon pripravljali, pa so že večkrat pojasnili, da gre le za nadgradnjo veljavnega zakona, ki bo bolj jasno in natančno opredelil kriterije za podeljevanje dodatkov. "Ne nazadnje vemo, da je trenutno največja opozicijska stranka SDS dvakrat, ko je bila v vladi, točno takšne dodatke tudi podeljevala," je poudarila Vrečko.

Sporna še ena plakatna akcija

S pozivanjem k zakonodajnemu referendumu pa so se po njenem mnenju v SDS znova odločili za "kulturni boj in politično instrumentalizacijo umetnosti za obračunavanje z našo stranko in tudi z našo vlado". Hkrati je največji opozicijski stranki očitala dolgoletno sovraštvo in delovanje proti kulturi in umetnosti ter kritično razmišljujočim posameznikom. To po njenih besedah glede na vodenje resorja za kulturo v času Janševih vlad ne preseneča. Njihovo ravnanje je obenem primerjala z nacistično Nemčijo v 30. letih prejšnjega stoletja in razstavo izrojene umetnosti.

Vrečko je sicer prepričana, da bo SDS uspelo zbrati potrebne podpise za razpis zakonodajnega referenduma, Levica pa se bo aktivno vključila v kampanjo, je napovedala.

Tudi glede še ene akcije SDS s plakati, na katerih so fotografije premierja Roberta Goloba, predsednice DZ iz vrst Svobode Urške Klakočar Zupančič, koordinatorice Levice in ministrice za kulturo Aste Vrečko ter poslanke Levice in podpredsednice DZ Nataše Sukič ter pripis Lažejo vam, bodo v Levici raziskali, ali imajo v SDS avtorske pravice za uporabo teh podob oz. kje so jih pridobili. Po njenem mnenju se v SDS počutijo ogrožene, zato "počnejo cel kup stvari proti koaliciji" in so "celo šli v kar velike stroške" s plakatnimi akcijami.