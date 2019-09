Levica odločno proti rezom v socialne transferje

Rezi v socialne transferje bodo najbolj ranljivim družinam socialno pomoč še letos znižali tudi za 200 evrov, opozarjajo v Levici. Kot dodajajo, so na "varčevalnem radarju" vlade predvsem enostarševske družine, družine z enim zaposlenim staršem in vsi delovno aktivni prejemniki denarne socialne pomoči. Več kot 23.000 oseb bo prejelo bistveno nižjo socialno pomoč ali pa bodo pravico do pomoči izgubili, so dodali.

Antisocialne politike, ki škodujejo revnim zaposlenim

Med drugim nasprotujejo tudi predlogu vlade o ukinitvi dvakratnega letnega usklajevanja socialnih transferjev z rastjo cen življenjskih potrebščin. "Gre za izrazito antisocialne politike, ki gredo predvsem na škodo revnih zaposlenih," je v izjavi za javnost izpostavil vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec.

Ukinitev tega dodatka bo imela po navedbah Levice "katastrofalne" posledice za življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z nizkimi dohodki. Socialno pomoč bo izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4600 družinam, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno.

Materi samohranilki z enim otrokom, zaposleni za minimalno plačo, se bo pomoč znižala za 197 evrov, družini z dvema otrokoma, kje je en starš zaposlen in prejema minimalno plačo, pa za 205 evrov, so še dodali.

"Ministrica zavaja javnost"

Vlada po njegovih besedah "izrazito antisocialno politiko izvaja zadnjega pol leta, čeprav je v koalicijski pogodbi zapisano, da bodo ravno ta dodatek za delovno aktivnost ne ukinili, ampak celo zvišali". V Levici so po Vatovčevih besedah že vložili dopolnila, s katerimi bi črtali te "nepravične" ukrepe.

"Ob izvajanju teh antisocialnih politik pa ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenja Klampfer eksplicitno zavaja javnost z izjavami, da ta dodatek znaša 90 odstotkov minimalne plače," je dodal. Teh 90 odstotkov predstavlja cenzus po katerem se izračuna razliko, ki jo dobi prejemnik takšnega dodatka, je pojasnil.

Drugo ministričino zavajanje pa je po Vatovčevih besedah izjava, da takšen dodatek odvrača ljudi od zaposlitve. "To je paradoksno glede na to, da gre za dodatek na delovno aktivnost. Jasno je, da ga dobijo tisti, ki so že tako ali drugače zaposleni," je izpostavil.