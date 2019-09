Levica vztraja pri ukinitvi dodatnega zavarovanja že to jesen

Predlog Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je vsebinsko in tehnično točno tak, kot določata koalicijski sporazum in sporazum vlade z Levico, je ponovil poslanec Miha Kordiš. Ali so možna zbližanja s koalicijo, bo znano na sredinem usklajevanju, a v Levici vztrajajo ter terjajo izpolnitev obljube že to jesen.