Lenarčič: Evropska komisija je Sloveniji pripravljena iti kar najbolj na roko

Sloveniji bo v letošnjem in prihodnjem letu iz solidarnostnega sklada na voljo do 400 milijonov evrov, od tega letos 100 milijonov evrov. Foto: Vlada RS

Faza intervencije se počasi končuje, v tej fazi je bila Slovenija deležna velike solidarnosti drugih držav članic EU, je poudaril. Pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito sicer prihaja še naprej; deset začasnih mostov že stoji, štirje bodo še postavljeni - tri bo poslala Švedska, enega Italija, je dejal.

"Delo 🇸🇮 ekip ZRP je izjemno, podpora RS kot države gostiteljice enotam 11 držav prek #UCPM je zelo dobra, zato je pomoč učinkovita. Na 🇪🇺 lahko še računate - @JanezLenarcic ob mostu v Gornjem Gradu, odprtem v četrtek v okviru #UCPM, z veleposlanikom @KJOlendzki, DS @Rudi_Medved pic.twitter.com/cbUcBLgiJV — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) September 16, 2023

Slovenija je, tako Lenarčič, lahko ponosna na svoj sistem zaščite in reševanja. Uprava za zaščito in reševanje je s partnerji hitro vzpostavila bazni tabor na Rečici ob Savinji, kar je omogočilo tudi učinkovito delo mednarodnih ekip in distribucijo pomoči, ki jo je prek mehanizma EU za civilno zaščito v Slovenijo takoj poslalo 10 držav, je poudaril Lenarčič.

Iz intervencijske v fazo obnove

Zdaj se začenja faza obnove, ki bo dolgotrajna in zahtevna, ampak Slovenija lahko tudi v tej fazi po njegovih besedah računa na solidarnost EU.

Spomnil je, da si je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nekaj dni po poplavah ogledala najbolj prizadeta območja in napovedala, da bo Sloveniji v letošnjem in prihodnjem letu iz solidarnostnega sklada na voljo do 400 milijonov evrov, od tega letos 100 milijonov evrov. Seveda pa sta pogoja za to celovita ocena škode in pravočasna vložitev zaprosila. Roki so kratki, treba je pohiteti, je poudaril.

Za pridobitev evropske pomoči mora Slovenija zaprositi v 12 tednih po poplavah. Če bo vloga pripravljena kakovostno, podrobno in kredibilno, bo odločitev EU o odobrenih sredstvih sprejeta hitro, sredstva pa morajo biti nato porabljena v 18 mesecih, je spomnil.

Nekaj denarja še v evropski krizni rezervi za kmetijstvo

Poleg sredstev iz solidarnostnega sklada je po njegovih besedah nekaj denarja na razpolago še iz tako imenovane evropske krizne rezerve za kmetijstvo, tu je mogoče dobiti še določena sredstva za tiste kmetovalce, ki so utrpeli v poplavah izgubo pridelka ali poškodbe kmetijske mehanizacije.

Kot je pojasnil, gre za zajetne vire, ki so že v rokah Slovenije – gre predvsem za kohezijska sredstva in za sredstva iz instrumenta za okrevanje in odpornost. "Ta sredstva Slovenija nekako že ima dodeljena, bi pa jih bilo smiselno vsaj v določenem delu preusmeriti v popoplavno obnovo. Evropska komisija je pri tem Sloveniji pripravljena iti kar najbolj na roko," je zatrdil.