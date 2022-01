Lejko Zupanc: Imamo velike težave z okužbami zaposlenih

"Omikron je bil odkrit ob sprejemu in testiranju. Bolniki so imeli nujne osnovne težke bolezni, ne pa tiste, ki jih pripisujemo okužbi s koronavirusom. En bolnik je intubiran, ki nima osnovnih bolezni, ni pa cepljen in je star nekaj čez 50 let," je povedala predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.

"Imamo štiri porodnice, kar nekaj otrok, dva bolnika sta na izventelesnem krvnem obtoku. Ta hip na srečo nismo imeli veliko smrtnih primerov. Kot vsi beležimo povečano število okuženih zaposlenih," je razložila Lejko Zupančeva.

"Ne pričakujemo težav z dobavami in zalogami, dobavo hrane, kritična točka je tudi internistična prva pomoč," je poevedala.

"Danes smo imeli sestanek razširjeni štab Kliničnega centra, kjer smo sklenili, da gre UKC v tako imenovano fazo 3, ključni problem je vzpostavljanje rdečih in sivih con, ki niso covid oddelki," je dodala.

"Prišli smo v situacijo, ko je začelo zmanjkovati kadra, danes je odsotnih 10 odstotkov zaposlenih, zaradi bolniških, uveljavljanje višje sile karantene ali varstva otrok, okoli 30 odstotkov zaposlenih je doma zaradi covida. V takem tempu bomo morali zagotavljamo oskrbo s tistimi, ki so bili v visoko rizičnem stiku. Dodatna težava so tudi vdori v bele oddelke, v necovidne oddelke. Te težave rešujemo na dnevni bazi. Kamorkoli gremo lahko pridemo v stik z okužbo. Prosimo vse obiskovalce, da se držijo navodil in upoštevajo PCT pogoj, je povedala vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjana Mrvič.

"Danes imamo toliko okužb kot v novembru in decembru skupaj. 28 zaposlenih ima okužbo s covidom. To predstavlja veliko logistično težavo za posamezne oddelke. Zaposlene bomo prilagodili glede na izpostavljenost virusu," je povedal Mrvičeva.

"Po dveh letih koronavirusa so zaposleni izgoreli, zaradi tega prihaja do nestrpnosti. Ne moremo si dovoliti, da so zaposleni podvrženi kakršnimikoli grožnjami. Prihaja do klicev, da bodo zaposlene pokončali, glede cepljenja in drugih groženj. Soočamo se z zbolevanjem zaposlenih in pomanjkanja kadra. V naslednjih tednih in dneh se bomo soočali predvsem s tem," je povedal vodja službe za korporativno varnost Matjaž Tavčar.

"Dnevno prihaja do recimo temu enega do dveh primerov, ko bolnik ne dovoli testiranja in posega v telo, pride pa na zdravljenje zaradi druge bolezni in nima pogoja PCT," je dodal Tavčar.

Včeraj so v Sloveniji ob opravljenih 10.245 PCR-testih potrdili 5.164 okužb z novim koronavirusom. To je 1.761 primerov več kot pred tednom dni, ko so potrdili 3.403 okužbe s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil v ponedeljek kar 50,4-odstoten, kar je največ od začetka epidemije.

V UKC Ljubljana zaradi koronavirusa vse več zaposlenih v izolaciji in karanteni

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana beležijo, da je zaradi okužbe s koronavirusom vse več zaposlenih bolniško odsotnih oz. so zaradi visoko rizičnega stika z okuženo osebo v karanteni. Kot so pojasnili za STA, je zaradi okužbe s koronavirusom bolniško odsotnih 165 zaposlenih, v karanteni pa je 132 zaposlenih.

Prejšnji četrtek je bilo zaradi okužbe v UKC Ljubljana odsotnih 106 zaposlenih, torej 59 manj kot danes. V karanteni pa je bilo takrat 89 zaposlenih, torej 43 manj kot danes. V UKC Ljubljana je sicer skupaj zaposlenih 8.498 oseb.