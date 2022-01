Nov mejnik: toliko okužb so potrdili včeraj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih podatkih so včeraj v Sloveniji potrdili 5.163 okužb s koronavirusom. To je 1.760 primerov več kot pretekli ponedeljek. Uradne podatke še čakamo.

V nedeljo so ob 5.233 PCR-testih v Sloveniji potrdili 2.515 okužb z novim koronavirusom. To je 1.505 primerov več kot prejšnji teden, ko so potrdili 1.010 okužb s koronavirusom.