Led s tovornjaka vozniku avtomobila poškodoval glavo #foto

O prvi so bili obveščeni nekaj pred 9. uro. Na avtocesti je iz smeri Obrežja proti Novemu mestu na vetrobransko steklo osebnega avtomobila padel led s tovornega vozila, ki je vozilo pred njim, in poškodoval steklo.

Led je prebil steklo

Okoli 13.30 pa so sevniški policisti obravnavali prometno nesrečo na cesti med Tržiščem in Mokronogom. Ugotovili so, da sta bili v nesreči udeleženi dve tovorni vozili. V ovinku je s strehe tovornega vozila bosanskih registrskih oznak padla ledena plošča, ki je priletela v vetrobransko steklo tovornega vozila slovenskih registrskih oznak.

Led je prebil steklo, delci stekla pa so poškodovali voznika po glavi. Povzročitelju nesreče so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Bodite previdni

Voznike motornih vozil policija zato opozarja na nevarnost raztresanja ledu z vozil. Padec snega ali ledu lahko razbije vetrobransko steklo in poškoduje voznika.

Predvsem pri večjih hitrostih se lahko zgodijo tudi hujše prometne nesreče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila oziroma se raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.