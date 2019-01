Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek ob 7.15 se je na glavni cesti Slovenj Gradec - Velenje, izven naselja Straže, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 62-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Do nesreče je prišlo, ko je voznik v blagem levem ovinku nenadoma zapeljal levo preko nasprotnega smernega vozišča in preko parkirišča, kjer je trčil v ograjo podjetja. Voznik je ostal v vozilu in umrl na kraju nesreče.