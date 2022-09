Kurilna sezona je pred vrati: "Dobavitelji imajo nesprejemljive pogoje" #video

Kurilna sezona je pred vrati, pravzaprav je te dni tako hladno, da jo je marsikdo tudi že začel. Etažni lastniki in upravniki večstanovanjskih stavb so se ponovno znašli v neprijetnem položaju. Kljub nekaterim korakom vlade so, v primerjavi s preostalimi gospodinjskimi odjemalci, v neenakopravnem položaju. Nekateri dobavitelji namreč ne spoštujejo zakonodaje, pogoji za odkup energentov pa so za omenjene odjemalce zaostreni.

Vlada je sprejela uredbi, s katerima so maloprodajne cene plina in elektrike od 1. septembra za leto dni omejene. Sprejete zakonodajne spremembe vsaj na papirju dajejo občutek, da so težave etažnih lastnikov z oskrbo z elektriko in plinom začasno odpravljene, vendar se upravniki soočajo z velikimi težavami.

Kot je povedal Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami, je primarna težava, da ne dobijo ponudb od dobaviteljev, kar je v neposrednem nasprotju z določbama obeh uredb, ki jasno določata, da dobavitelji ne smejo zavračati ponudb. Problem pri obeh uredbah je, da sploh ni nadzora, ker tudi sankcij ni. Zapisali so, da dobavitelj ne sme zavrniti ponudbe, niso pa napisali, kaj se zgodi, če jo zavrne," je dejal in dodal, da nekateri dobavitelji postavljajo nesprejemljive pogoje.

"Nekateri dobavitelji oziroma zdaj že skoraj vsi zahtevajo od upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo njegovo bančno garancijo, da bo on jamčil za to, da bodo etažni lastniki svoje račune plačevali," pravi Udovič.

"Krizne razmere lahko uredi le država"

Zaradi teh pogojev dobaviteljev se je združenje obrnilo tudi na tržni inšpektorat, pove Udovič. "Ker so v izrecnem nasprotju z določbami stanovanjskega zakona in predstavljajo, po mojem mnenju, nepošteno poslovno prakso, ker bi bila, tako kot sem rekel, električna energija za gospodinjske odjemalce na koncu dražja, kot jo določa tista uredba."

Nikakor pa ne gre prevaliti vse krivde na dobavitelje, meni Janez Ribnikar, član odbora Združenja etažnih lastnikov, ki je povedal, da sami osebno niso imeli stikov z dobavitelji, so pa zaznali to negotovost pri njih glede načina poplačila te razlike v ceni.

"V trenutnih razmerah, v teh kriznih razmerah ima le država to moč, da lahko tu poseže in zadeve uredi, ker niti dobavitelji niti odjemalci nimajo te moči in znanj, da bi se lahko spopadali v teh kaotičnih razmerah z nabavo energentov," še pojasni Ribnikar, Udovič pa doda, da enostavnih rešitev ni. "Vlada bo morala uvesti neka poroštva, neke oblike pomoči za dobavitelje. Včeraj so govorili celo o nacionalizaciji podjetja Geoplin, če se ne motim. Verjetno bo treba v tej smeri iskati rešitve," je sklenil Udovič, Ribnikar pa je za konec izpostavil, da pogreša signal države in poziva k iskanju rešitev skupaj z dobavitelji.