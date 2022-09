Toliko bo od torka cenejše gorivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dvema tednoma se je na mediteranskih trgih bencin izraziteje pocenil od surove nafte, predvsem po zaslugi odprave dajatev na CO2. Regulirana cena bencina se je znižala za krepkih 13 centov in se pri 1,354 evra za liter znižala pod raven pred izbruhom vojne v Ukrajini, ko je liter stal 1,43 evra, poročajo Finance.

Zvišala se je marža trgovcev, padla cena kurilnega olja

Kot še na Financah ugotavljajo, se je zaradi odprave dajatve na izpuste CO2 pocenil dizel v maloprodaji, ki se je tako pocenil za osem centov in danes znaša 1,683 evra.

Cena litra 95-oktanskega bencina in dizla se od 21. junija znova določa vsak drugi torek. Okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za energetsko učinkovitost so ceno ali višali ali pa preprečevali večje pocenitve, s 17. avgustom pa se je zvišala tudi marža trgovcev, ki se je povečala z 0,0591 evra na liter dizla na 0,0983 evra, pri bencinu pa z 0,0607 evra na 0,0994 evra za liter.