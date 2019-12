Kučan o Pahorjevem govoru: Pravljično! #video

Na včerajšnji državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti je kot slavnosti govorec nastopil predsednik republike Borut Pahor. V svojem govoru je med drugim poudaril, da je v porastu politika, ki deli in se ne trudi, da bi razlike presegala, temveč jih izkorišča. Nekdanji predsednik države Milan Kučan je po proslavi dejal, da je bil Pahorjev govor pravljičen.

"Premalo je iskrenega dialoga, da se sliši drugega, in premalo sodelovanja za oblikovanje skupnih ciljev in poti do njih. Preveč je nestrpnega, sovražnega in celo izključujočega govora. Preveč je zavračanja sodelovanja," je v svojem govoru na državni proslavi izpostavil predsednik republike Borut Pahor, ki je med drugim primerjal enotnost Slovencev v času plebiscita in danes.

Izjava Milana Kučana približno na 2 minuti in 32 sekundah. Video: YouTube.

Pahor: Preveč je nestrpnega, sovražnega in celo izključujočega govora

Slovenija je po njegovih besedah skoraj tri desetletja v položaju, ko enotnosti, kot je vladala ob plebiscitu, ne potrebuje, potrebuje pa več dialoga in sodelovanja. "Premalo je iskrenega dialoga, da se sliši drugega, in premalo sodelovanja za oblikovanje skupnih ciljev in poti do njih. Preveč je nestrpnega, sovražnega in celo izključujočega govora. Preveč je zavračanja sodelovanja," je dodal Pahor.

"Morda danes res ni tak prelomen čas, ki bi zahteval narodno enotnost kot pred skoraj 30 leti. Vendar imamo kup neposrednih in velikih, zahtevnih in zapletenih nalog, ki jih lahko dobro in uspešno opravimo samo skupaj," je poudaril Pahor.

Kučan: Pahorjev govor je bil pravljičen

Po proslavi so prvega predsednik samostojne Slovenije Milana Kučana novinarji vprašali, kakšno njegovo mnenje o govorih, ki jim je bil priča na slavnostni seji v parlamentu ter na proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti v Cankarjevem domu.

Foto: STA

Kučan je dejal, da je bil govor podpredsednika državnega zbora Jožeta Tanka na seji parlamenta tipičen govor za strankarsko proslavo. "O enotnosti v tistem govoru pa ni bilo niti sledu," je povedal Kučan in ob vprašanju, kakšen pa se mu je zdel Pahorjev govor, odgovoril z eno besedo: Pravljičen.