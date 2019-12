Pahor na državni proslavi: Premalo je iskrenega dialoga, da bi slišali drug drugega

Enotnost na plebiscitu je bila odločilna za ustanovitev države in njeno enotno vojaško obrambo, je na osrednji državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti dejal predsednik republike Borut Pahor. Takšne enotnosti po njegovih besedah Slovenija danes ne potrebuje, potrebuje pa več dialoga in sodelovanja.

Slavnostni govornik na današnji državni proslavi v Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma je spomnil na enotnost ob plebiscitu za samostojno državo, ki so ji po njegovih besedah botrovale štiri "magične prvine": jasna vizija samostojne države, odločno voditeljstvo, iskren dialog in tvorno sodelovanje, piše STA.

"Politika se ne trudi, da bi presegla razlike"

Enotnost na plebiscitu je bila odločilna za ustanovitev države in njeno enotno vojaško obrambo, je poudaril predsednik Borut Pahor in dodal, da bi bil razvoj zgodovinskih dogodkov drugačen, če bi namesto polne enotnosti na plebiscitu odločitev za ustanovitev lastne države zmagala le za las.

Predsednik meni, da se današnja politika ne trudi, da bi presegla razlike. Foto: STA

A se Pahor ob tem, kot je dejal, nikakor ne zavzema, da bi k enotnosti stremeli vsak dan in za vsako politično vprašanje. "Nikakor ne. Za veliko večino vprašanj, ki zadevajo našo sedanjost in prihodnost, zadostuje večina za en las, zmaga za en las," je poudaril, a dodal, da je tudi za običajen čas koristno, če družbene in državne zadeve urejamo s čim bolj jasno idejo, če imamo odločno voditeljstvo, občutek za iskren dialog in privrženost sodelovanju.

To je bilo in ostaja vodilo tako imenovane politike konsenza, ki se je po njegovih besedah v zadnjem času znašla v resni krizi. Kot je dodal, vidimo porast politike, ki deli. "Ta politika se ne trudi, da bi razlike presegala, nasprotno. Te razlike izkorišča," je še poudaril. To po njegovih besedah ustvarja razmere, ko ni več plemenito, če poskušaš nagovarjati politične tekmece ali celo z njimi sodelovati. "Nasprotno, vse bolj in bolj se zdi, da zadostuje, da nagovarjaš svoje lastne podpornike, tekmece pa stigmatiziraš ali celo izključuješ," je opozoril, poroča STA.

Smo na prelomnici?

Slovenija je po njegovih besedah skoraj tri desetletja v položaju, ko enotnosti kot ob plebiscitu ne potrebuje, potrebuje pa več dialoga in sodelovanja. "Premalo je iskrenega dialoga, da se sliši drugega, in premalo sodelovanja za oblikovanje skupnih ciljev in poti do njih. Preveč je nestrpnega, sovražnega in celo izključujočega govora. Preveč je zavračanja sodelovanja," je dodal Pahor.

Pahor meni, da imamo v današnjem času premalo iskrenega dialoga. Foto: STA

Opozoril je tudi, da se je po koncu finančne in gospodarske krize prestrukturiralo gospodarstvo, država pa ne. Odlašanje z njeno modernizacijo, ki vključuje strukturne spremembe, bo po njegovih besedah postajalo vse večja težava. Poleg tega nas v prihodnjem letu čakajo oblikovanje podnebne politike, konferenca o evropski prihodnosti in spremembe volilne zakonodaje, je spomnil predsednik republike.

"Morda danes res ni tak prelomen čas, ki bi zahteval narodno enotnost kot pred skoraj 30 leti. Vendar imamo kup neposrednih in velikih, zahtevnih in zapletenih nalog, ki jih lahko dobro in uspešno opravimo samo skupaj," je še dodal.

Na dan, ko je bil pred 29 leti plebiscit o samostojni Sloveniji, smo danes v Sloveniji s številnimi slovesnostmi zaznamovali dan samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo sicer praznovali v četrtek. V DZ je bila slavnostna seja, predsednik vlade Marjan Šarec je na Brdu pri Kranju sprejel svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991, v ljubljanski stolnici pa je bila tradicionalna maša za domovino, še navaja STA.