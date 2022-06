Kraja iz mariborskega parka: na kamion naložil fontano in odpeljal

Foto: Mestna občina Maribor "Gre za nedopustno kaznivo dejanje in nespoštovanje kulturne dediščine Maribora," so poudarili na Mestni občini Maribor.

Kot so v sredo zapisali na družbenem omrežju Facebook, so dogodek prijavili policiji, "ki je že opravila poizvedovanja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je ponoči nekdo skulpturo naložil na kamion in odpeljal".

Nadaljnje informacije Policijske uprave Maribor še čakajo.

Edina fontana v mariborskem mestnem parku predstavlja fitolite, ki so po navedbah Umetnostne galerije Maribor (UGM) prepoznavni motiv kiparja Vojka Štuheca. "Skovanka iz grških besed 'phyton' in 'lithos' označuje okamnelo rastlino, prarastlino, ki v simbolnem pomenu združuje minljivost rastline in trajnost kamna," so zapisali v galeriji.

Območje, kjer se je nahajala fontana, je v zadnjem letu gradbišče. Občina namreč prenavlja celotno promenado mestnega parka od Maistrove ulice do Treh ribnikov.