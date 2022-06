Zaslužki so bajni: katalizatorje kradejo tudi v Sloveniji

V zadnjem letu so iz tujine redno prihajala opozorila o vse številčnejših krajah katalizatorjev z vozil. Ideja o hitrem zaslužku se je očitno dobro prijela tudi v Sloveniji, saj se število kraj katalizatorjev v zadnjih mesecih tudi pri nas hitro vzpenja. Vrednost sicer zelo niha, lahko ni vreden nič, ali pa lahko prodajalec z njim zasluži tudi do tisočaka. Prav zato se pojavlja veliko kraj, saj tat šele po uspešni kraji lahko ugotovi, ali je zadel terno, vse skupaj pa olajšuje tudi zakonodaja – podjetje ali kupec od prodajalca ne potrebujeta nobenega dokazila, da je bil katalizator vzet iz avtomobila v njegovi lasti oziroma da je bil pridobljen legalno.

Lahek zaslužek je ključni poudarek, zakaj se je tudi v Sloveniji v zadnje pol leta razcvetela kraja avtomobilskih katalizatorjev. Gre za napravo, ki pretvarja škodljive izpušne pline v manj škodljive pline in je sestavljena iz nešteto majhnih kovinskih ali keramičnih celic, na katere je nanesen tanek sloj žlahtnih kovin (platina, rodij, iridij). In ravno te žlahtne kovine so glavni razlog, zakaj je katalizator postal vroča roba med tatovi. Žlahtne kovine so izredno drage, zato se lahko cena nekaterih katalizatorjev z večjo vsebnostjo teh žlahtnih kovin dvigne tudi do tisočaka. A takšen zaslužek si lahko obeta kupec, ki katalizator proda reciklažnemu podjetju. Kot so nam pojasnili na policiji, tatovi katalizatorje prodajajo za od nekaj deset do sto evrov, odvisno od vrednosti žlahtnih kovin v katalizatorju.

Katalizator z avta odrežejo v manj kot minuti

Izkušnje iz tujine pravijo, da so na udaru tatov predvsem športni terenci. Zaradi višje oddaljenosti od tal se je lažje uleči pod avto, tja spraviti baterijsko gnano žago in odrezati katalizator. Celoten proces naj bi trajal manj kot minuto. Kot so nam povedali v podjetju, ki se ukvarja z odkupom in nadaljnjo prodajo katalizatorjev ter ne želi biti imenovano, se je število kraj znatno povečalo predvsem zaradi raznolikosti katalizatorjev. Celo na istem avtomobilskem modelu, znotraj istega generacijskega cikla se katalizatorji med seboj razlikujejo. Tat gre torej pod avto predvsem v upanju na čim boljši izkupiček, saj šele kataloška številka, ki je odtisnjena na katalizator, in pregled prek računalnika data vedeti, kakšen delež žlahtnih kovin je v odtujenem katalizatorju.

"Veliko storilcev tovrstnih kaznivih dejanj pripada mobilnim organiziranim združbam, ki potujejo po EU in izvršujejo tatvine v večjih mestih ob avtocestah. Kriminalne skupine izvršijo tatvino tekom noči z večjega števila avtomobilov. Zaznavamo pa tudi domače skupine storilcev, ki izvršujejo tovrstna dejanja," so opozorili pri policiji.

Tudi če je ničvreden, so stroški menjave gromozanski

Avto brez katalizatorja seveda tehnično ni ustrezen za vožnjo po slovenskih cestah, a da so ga z avtomobila ukradli tatovi, ne bodo povedali na tehničnem pregledu. Voznik bo to zaslišal takoj, ko bo obrnil ključ in prižgal motor. Ker bo cev izpušnega sistema prerezana, bo ropot motorja zelo glasen in ga bo praktično nemogoče preslišati. A tudi če bo voznik to preslišal, bo težko preslišal drgnjenje izpušne cevi ob asfalt. Zaradi odstranitve katalizatorja je namreč poškodovano vpetje izpušnega sistema, preostanek izpušne cevi pa bo prosto visel z avta in se najverjetneje tudi dotikal tal.

Vozniku torej ne preostane drugega, kot da uredi zamenjavo katalizatorja in poškodovanega dela izpušne cevi. Tudi tukaj se cene močno razlikujejo, saj lahko neoriginalni katalizatorji za starejša vozila stanejo nekaj sto evrov skupaj z menjavo pri mehaniku. Pri novejših avtomobilih, kjer so zaradi emisijskih zahtev katalizatorji postali bolj kompleksni in zahtevni, pa se cena lahko dvigne tudi do tri tisoč evrov.

Smo že pri številki deset na mesec

Kot so nam pojasnili na policiji, so pri tatovih bolj zaželeni starejši avtomobili, kjer je katalizator lažje dostopen in pomaknjen bližje podvozju. Pri novejših avtomobilih je bolj skrit in pomaknjen k motorju, zato je dostop do njega otežen. Še bolj priljubljeni so športni terenci, kjer tatovi ne potrebujejo niti dvigalke za dvig avta, da katalizator odrežejo z vozila. Obenem so športni terenci opremljeni z močnejšimi motorji in proizvedejo več emisij, zato morajo imeti vgrajene boljše katalizatorje, ti pa imajo zaradi tega več žlahtnih kovin.

"Mesečno v povprečju obravnavamo med pet indeset primerov tatvin katalizatorjev na območju celotne države, največ takih primerov pa na območju mesta Ljubljana in sicer na večjih parkiriščih. Število tovrstnih primerov niha, tako da so tudi meseci, ko ne zaznamo nobene tatvine katalizatorja. Obravnavali smo tudi vlome v prodajalne z avto deli in avtomehanične delavnice, kjer si storilci, poleg vseh ostalih rezervnih delov in orodja ,protipravno prilastijo tudi katalizatorje. Materialna škoda, ki nastane s tatvino katalizatorja, je v povprečju od 200 do 1000 evrov, kar je odvisno od modela vozila," so povedali na policiji.

Na nekaterih avtomobilih je dostop do katalizatorjev lažji, še posebej je to lažje pri večjih športnih terencih. Foto: Toyota

Zakaj je katalizator tako zaželen pri tatovih?

Glede na podatke Univerzalnega tehniškega inštituta iz ZDA je v katalizatorju povprečno od tri do sedem gramov platine, od dva do sedem gramov paladija in od enega do dva grama rodija. Te žlahtne kovine na letni ravni izkopljejo v manjših količinah, saj jih je težko pridobivati in so nastale v posebnih geoloških pogojih. Kar 80 odstotkov vsega izkopanega paladija na letni ravni odkupi avtomobilska industrija. Ker se zahteve po paladiju povečujejo, rudarjenje pa ne dohaja potreb, so se odločili, da bodo te kovine začeli reciklirati. Kar 90 odstotkov vseh žlahtnih kovin znotraj katalizatorja se lahko reciklira, zato se na letni ravni v katalizatorjih že uporabi med 40 in 50 odstotki recikliranih žlahtnih kovin.

Reciklažni centri katalizatorje odkupujejo od večjih ali manjših posrednikov, ki naenkrat pripeljejo večje število katalizatorjev oziroma jih sami odstranijo iz avtov, namenjenih za reciklažo. S katalizatorja s pomočjo hidravličnih stiskalnic nato odstranijo kovinski ovoj in satovje, obdano z žlahtnimi kovinami. To satovje potem zdrobijo, stalijo in prečistijo. Reciklirane kovine nato prodajo proizvajalcem katalizatorjev, ki iz njih izdelajo nove.

Covid, stavke in naravne nesreče cene dvignili v nebo

Dražje ko so surovine za izdelavo katalizatorjev, več bo tatvin. Vse se je pravzaprav začelo februarja 2020, ko je eksplozija povsem ohromila tovarno paladija, rodija in platine v Republiki Južni Afriki in proizvajalci katalizatorjev so tako na letni ravni ostali brez 14 ton teh redkih kovin. Potem so rudnike v Rusiji prizadele poplave, covid-19 pa je omejil delo v rudnikih v Republiki Južni Afriki.

Posledično je cena na začetku leta 2021 poletela v nebo. Ob koncu aprila 2021 je bilo treba za 1,09 unče (30 gramov) paladija plačati 2.800 dolarjev, za enako maso rodija pa kar 30 tisoč dolarjev. To je desetkrat več kot leta 2019. Cene so se v zadnjih nekaj mesecih spustile, a za paladij je še vedno treba plačati več kot dva tisoč dolarjev, za rodij pa nekaj več kot 15 tisoč dolarjev.

Dragocene kovine so skrite znotraj tega satovja. Foto: Wikimedia Commons

Kako preprečiti krajo katalizatorja?

Najvarnejši način, kako se obvarovati pred krajo, je, da avto parkiramo v garažo. V tujini so začeli prodajati tudi zaščitne kletke za katalizatorje, spet nekateri katalizator obarvajo v živo barvo in tako bodočemu kupcu dajo jasen znak, da je bil katalizator ukraden. Spet drugi so začeli na katalizatorje gravirati VIN-številko avtomobila, toda če kupcu ni treba preverjati, ali je bil katalizator ukraden ali legalno vzet iz avtomobila, najverjetneje tudi ti ukrepi ne pomagajo veliko.

Pri zavarovalnici lahko upoštevajo amortizacijo

Pri zavarovalnici Triglav so glede kraj katalizatorjev povedal: "Tatvino vozila v celoti in tudi tatvino posameznih delov vozila, ki so v času tatvine pritrjeni na ali v vozilu, krije kombinacija K delnega kaska vozila (kraja), ki jo mora lastnik vozila skleniti posebej oz. poleg splošnega kaska. V splošnem kasko zavarovanju namreč kritje tatvine ni vključeno. V sklopu kombinacije K delnega kaska so kriti navadna, vlomska in roparska tatvina, rop ter protipravni odvzem vozila in stroški zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube avtomobilskih ključev. V navedeni razširitvi je tako krita tatvina celotnega vozila, kot tudi posameznih delov vozila, kamor spada omenjeni katalizator."

Lastnik avtomobila ima lahko težave tudi zaradi same starosti avtomobila, saj se lahko "dodatno od nove vrednosti katalizatorja odbije del zneska zaradi amortizacije katalizatorja – odvisno od starosti (izpušni sistem spada med dele vozila, ki se amortizirajo hitreje kot samo vozilo in jih je v življenjski dobi vozila potrebno menjavati hitreje in večkrat)," so še razložili pri zavarovalnici.