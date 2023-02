Prihaja občutna ohladitev. Sneg marsikje do nižin.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se z marcem začne meteorološka pomlad, bo v prihodnjih dneh vreme vse prej kot spomladansko. Slovenijo bo zajela obsežna gmota hladnega zraka, ki prinaša ohladitev, sneg in močan veter. Foto: Ana Kovač

Po daljšem obdobju nadpovprečno toplega vremena, ko so se temperature ponekod po državi povzpele nad 18 stopinj Celzija, prihodnji dnevi prinašajo občutno ohladitev in padavine. Meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin.