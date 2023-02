Temperature ponekod presegle 18 stopinj Celzija

Danes smo imeli sončno in toplo popoldne. Ob višinskem vzhodniku je zlasti toplo v notranjosti Primorske in sredogorju, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). Najvišje temperature so izmerili v Škocjanu (18,5 stopinje Celzija) in Dolenjah (18,1 stopinje Celzija). Toplo je tudi v višjih legah, na Blegošu so izmerili 15,3 stopinje Celzija.

V Godnjah in Podnanosu je 17,2 stopinje Celzija, sledijo Ilirska Bistrica (16,8), Tolmin (16) in Bilje (15,4). Tudi v Ljubljani in Celju so namerili 11 stopinj Celzija.

V višjih legah ni prav veliko hladneje, najvišje temperature so izmerili na Blegošu, na nadmorski višini 1.188 metrov 15,3 stopinje Celzija. Sledijo Slavnik, kjer so izmerili 14,4 stopinje Celzija, Otlica (14,3), Nanos (13,7), vas Krn (13,3), Vršič (11,9), Krvavec (11,8) in Vogel (11,3).

Tudi januar nadpovprečno topel

Tudi januar je bil nadpovprečno topel, po podatkih Arsa je bil peti najtoplejši po letu 1950. Padavin je bilo na ravni Slovenije rekordno veliko, število sončnih ur pa je bilo relativno majhno; januar je bil 16. najmanj osončen od leta 1961.

Po mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin letošnji januar spominja na januar 2014, od preostalih januarjev pa se bistveno bolj razlikuje. Januar 2014 je bil za 1,1 stopinje Celzija toplejši od letošnjega, a malenkost manj namočen. Vremenski potek se je med omenjenima mesecema seveda razlikoval, a enako kot letos je bila druga polovica meseca bistveno hladnejša od prve, so še dodali na Arsu.