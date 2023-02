Janez Škrabec Matjažu Hanu poslal račun za 3,3 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oktobra 2021 se je v Dubaju, največjem mestu v Združenih arabskih emiratih, odprla svetovna razstava EXPO 2020. Na njej so se predstavili tudi slovenski ponudniki. Otvoril ga je takratni gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Zgodba pa očitno še ni zaključena. Po menjavi vlade je inženirsko podjetje Riko pod vodstvom Janeza Škrabca za omenjeni projekt ministrstvu izstavilo dodaten račun.

Najprej je bilo predvideno, da bo ministrstvo za omenjeni projekt odštelo šest milijonov evrov, a Škrabec od ministrstva, ki ga zdaj vodi Matjaž Han, zahteva še dodatnih 3,3 milijona evrov.

Kaj vse so še zaračunali?

Med dodatne stroške in nepredvidena dela v vrednosti 3,3 milijona evrov so prišteli spremenjene okoliščine, logistiko, dodatna dela na zeleni fasadi, izbruh pandemije, spremembo projektne dokumentacije, predelavo električnih omaric in druge postavke.

3,3 milijona evrov vreden zahtevek so iz podjetja Riko na ministrstvo poslali avgusta lani, dobra dva meseca po tem, ko je že začela delovati vlada Roberta Goloba, EXPO 2020 pa se je že zdavnaj končal.

Državno odvetništvo je zahtevek v imenu ministrstva za gospodarstvo zavrnilo, zaradi česar je Riko vložil tožbo, so za Necenzurirano potrdili na državnem pravobranilstvu. Postopek je v fazi odgovora na tožbo, zato več informacij ne morejo posredovati, so še zapisali.