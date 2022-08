Slovenski paviljon za Expo 2020 ostaja v Dubaju

Slovenski paviljon bo tako dolgoročno postal stičišče gospodarskega, poslovnega in turističnega delovanja, obenem pa tudi prostor za druženje, srečevanje in organizacijo dogodkov.

Slovenski paviljon bo tako dolgoročno postal stičišče gospodarskega, poslovnega in turističnega delovanja, obenem pa tudi prostor za druženje, srečevanje in organizacijo dogodkov. Foto: Srdjan Cvjetović

Slovenski paviljon za svetovno razstavo Expo 2020 v Dubaju ostaja na lokaciji, na kateri je obiskovalce Expa vabil med 1. oktobrom lani in 31. marcem letos, je na današnji dopisni seji sklenila vlada. Postal bo namreč del svetovnega gospodarskega središča District 2020 Dubaj in bo namenjen nadaljnji promociji slovenskega gospodarstva in turizma.

V skladu z odločitvijo vlade bo paviljon ostal v Dubaju, kjer ga bodo preuredili za nadaljnjo uporabo v okviru Districta 2020 za obdobje petih let, so po seji vlade sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ohranitev v okviru poslovnega središča District 2020 Dubaj je smiselna zaradi izkoriščanja potenciala trgov Bližnjega vzhoda in hitrejšega preboja slovenskega gospodarstva na te trge, dodaten razlog je tudi gospodarska moč Združenih arabskih emiratov in Dubaja, so pojasnili.

V nasprotnem primeru bi morala Slovenija paviljon podreti in umakniti z lokacije.

Paviljon bo stičišče in prostor za druženje

Slovenski paviljon bo tako dolgoročno postal stičišče gospodarskega, poslovnega in turističnega delovanja, obenem pa tudi prostor za druženje, srečevanje in organizacijo dogodkov. Deloval bo kot glavna kontaktna točka ter pomoč slovenskemu gospodarstvu pri vstopu na trge Bližnjega vzhoda, pri iskanju naložbenih priložnosti v Sloveniji in na Bližnjem vzhodu ter za promocijo Slovenije kot butične, zelene turistične destinacije.

"Slovenija je prepoznala dodano vrednost in potencial projekta District 2020 za gospodarstvo in se odločila, da naš paviljon, naša zelena oaza ostane v Dubaju. To je pomembna priložnost za internacionalizacijo inovativnega in pametnega slovenskega gospodarstva ter za dodatno promocijo Slovenije kot turistične in varne države tako v Združenih arabskih emiratih kot v drugih državah Bližnjega vzhoda," je vladno odločitev pozdravil gospodarski minister Matjaž Han.

S tem bo imela Slovenija na globalno pomembnem trgu dobro zastopanost nacionalnih interesov na področju gospodarstva, je poudaril. "Za Slovenijo in slovensko gospodarstvo je ključno, da sodeluje v močnih gospodarskih središčih po svetu. Le tako bomo lahko izkoriščali potencial dotičnih trgov in slovenskemu gospodarstvu pomagali še k hitrejšemu preboju na trge, na katerih trenutno še nismo prisotni. To je še toliko pomembnejše v teh časih, ko se EU spopada s šibko gospodarsko rastjo," je sklenil minister.

Slovenski paviljon med najbolj izstopajočimi

Svetovna razstava Expo 2020 je bila od oktobra lani do konca marca letos v Dubaju, Slovenija pa se je na njem z lastnim paviljonom predstavljala kot pametna država z visokim turističnim potencialom. Gostitelji Expa 2020 so za namen izvedbe svetovne razstave vzpostavili povsem novo središče na obrobju Dubaja z idejo, da po koncu svetovne razstave na lokaciji ohranijo vso infrastrukturo, tudi paviljone držav, kot poslovno središče District 2020 Dubaj.

Slovenski paviljon je bil na Expo 2020 Dubaj med najbolj zanimivimi in vizualno izstopajočimi, poudarjajo na gospodarskem ministrstvu. Vseeno pa je bil zgrajen in opremljen za potrebe šestmesečne razstave, zato ga bo treba preurediti tako, da bo primernejši za dolgoročno uporabo in bo služil potrebam slovenskih podjetij.

Paviljon bodo preuredili

Enkratni stroški preureditve bodo predvidoma okoli 300 tisoč evrov, tekoče obratovanje in vzdrževanje paviljona ter vodenje in upravljanje vsebinskega programa pa predvidoma okoli 40 tisoč evrov na mesec, menijo na gospodarskem ministrstvu.

District 2020 naj bi postal poslovno stičišče, ki bo povezovalo gospodarstvo v pametnem in trajnostnem mestnem okolju, zasnovanem za spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in inovacij. Ekosistem bo privabljal mala, srednja in velika podjetja iz vsega sveta, v okolju bo locirana tudi mreža multinacionalk, investitorjev, svetovalcev in preostalih podpornih ustanov. Sistem "vse na enem mestu" bo omogočal tudi enostavno vzpostavitev podjetja, licenciranja in delovanja v Združenih arabskih emiratih.

Vsa površina Districta 2020 se bo razprostirala na več kot 100 tisoč kvadratnih metrih, na katerih bodo sodobni poslovni prostor, trgovinska središča, kulturnimi prostori in drugi prostori za organizacijo in izvajanje dogodkov.