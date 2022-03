Oddahnite si! Tukaj je 32. sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe-Adria

Oglasno sporočilo

Foto: Jošt Gantar

ŠE NEODKRITE DESTINACIJE

Že veste, kje si boste letos oddahnili? Bi želeli raziskati in odkriti manj znane destinacije v Sloveniji in drugje? Na 32. sejmu Alpe-Adria boste imeli na enem mestu priložnosti odkriti več kot 130 turističnih ponudnikov več kot 130 turističnih ponudnikov iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije in Nepala ter več kot 150 članov Turistične zveze Slovenije. Čaka vas predvsem pestra ponudba hrvaških turističnih ponudnikov, saj se jih bo predstavilo več kot 30.

Foto: Arhiv GR

"POCOVIDNE" NAVADE V TURIZMU

Kako se je turizem spremenil v obdobju novega koronavirusa? Katere novosti lahko pričakujemo? Kaj nas čaka v prihodnosti, bo tehnologija spremenila način dojemanja turizma in izkušnjo gosta? Kaj je outdoor turizem, kako se razvija pri nas?

Vse to in še več lahko preverite v pestrem spremljevalnem programu letošnjega sejma in si izberete dogodek zase.

Foto: Ciril Jazbec

Z ENO VSTOPNICO NA DVA SEJMA

Z eno vstopnico je mogoče obiskati kar dva sejma, saj hkrati v organizaciji Primorskega sejma potekajo 15. mednarodni strokovni Sejmi okusov GASTexpo & Sladoled s ponudbo gastronomije, pijač, kave, slaščičarstva, pekarstva, gostinsko-hotelske opreme, sladoleda in vina. Vse skupaj popestrijo številne delavnice za pripravo pic, kave in predstavitve ter tekmovanja, ki jih pripravljajo največji mojstri in strokovnjaki v panogi.

Foto: Arhiv GASTexpo

AMBASADOR KOLESARSKIH DOŽIVETIJ

Na sejmu bo že 11. podeljena nagrada jakob za kakovost in odličnost v regiji Alpe-Jadran, ki jo je letos na temo Inovativna kolesarka doživetja prejel projekt Kolesarstvo za gibalno ovirane osebe ARS VIVA Zavoda za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin.

Foto: ARS VIVA

Raziskujte, odkrivajte in doživite aktivni turizem na 32. sejmu Alpe-Adria!

CENEJE NA SEJEM! Izognite se gneči na blagajni in si zagotovite cenejšo vstopnico prek spleta.

Vesele urice "Happy hour" med 12.00 in 15.00.

med 12.00 in 15.00. Cenejša vstopnica za številne člane klubov in društev. Ob nakupu vstopnice prejmete še: katalog Oddih s številnimi koristnimi informacijami s področja turizma,

s številnimi koristnimi informacijami s področja turizma, kupon za Nagradno igro Alpe-Adria – z izpolnjenim kuponom se potegujete za eno izmed 36 nagrad. Odpiralni čas: Sreda, 23. marec– petek, 25. marec od 10.00 do 19.00. Sobota, 26. marec, od 10.00 do 18.00. Več o sejmu!

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.