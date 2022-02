Koronavirus: takšne so neuradne številke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so ob 1.196 PCR-testih in 68.486 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 4.257 primerov okužbe s sars-cov-2. To je 3.250 okužb manj kot prejšnjo soboto.

Kot kažejo podatki NIJZ, je v Sloveniji do danes en odmerek cepiva prejelo 1.262.794 ljudi oziroma 60 odstotkov vseh prebivalcev, z dvema odmerkoma se je cepilo 1.215.850 ljudi oziroma 58 odstotkov vseh prebivalcev.

Med polnoletnimi prebivalci se je z enim odmerkom cepiva cepilo 1.220.597 ljudi, kar je 70 odstotkov, z dvema odmerkoma pa 1.177.265 ljudi, kar je 68 odstotkov.