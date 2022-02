Nove okužbe. Toliko so jih potrdili v soboto.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uradni podatki o okužbah bodo znani do 10. ure.

Uradni podatki o okužbah bodo znani do 10. ure. Foto: Reuters

V soboto so v Sloveniji potrdili 4.255 primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo prvi, sicer še neuradni podatki. To je 3.252 okužb manj kot prejšnjo soboto.

V petek so v Sloveniji ob opravljenih 3.017 PCR-testih in 102.393 hitrih antigenskih testih potrdili 7.330 okužb z novim koronavirusom. To je 4.178 okužb manj kot prejšnji teden. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v Sloveniji 154.854 primerov aktivne okužbe. Po podatkih vlade je bilo na navadnih oddelkih zaradi bolezni covid-19 hospitaliziranih 427 bolnikov, na intenzivnih oddelkih 114 bolnikov. Umrlo je 15 ljudi.

V bolnišnicah je bilo v soboto skupaj 982 oseb s potrjeno okužbo s sars-cov-2. Med njimi jih je bilo na navadnih oddelkih 420, na intenzivnih oddelkih pa 21 covidnih bolnikov.

V petek so spet zabeležili manj okužb kot dan pred tem, ko so jih potrdili 7.514. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 8.009, 617 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev pa je 7.343, 358 manj kot dan prej.