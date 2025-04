Svetniki Mestne občine Koper so na četrtkovi seji znova odločali o projektu gradnje dvigala na Markovec, ki se vleče že skoraj desetletje. Tudi tokrat so investicijo, po novem ocenjeno na deset milijonov evrov, zavrnili. Za projekt je bilo 14 svetnikov, proti pa 16.

Nekdanji koprski župan in zdajšnji občinski svetnik Boris Popovič, ki je projekt dvigala začel snovati leta 2017, je bil na seji zelo kritičen do spremenjenega načrta, ki ga je predstavila zdajšnja občinska uprava. Označil ga je za "špartansko prilagojen objekt z neprimerno manj vsebine, ki prinaša veliko manj pozitivnih lastnosti".

Popovič, ki je sicer februarja za Primorske novice napovedal, da se namerava na lokalnih volitvah prihodnje leto potegovati za županski stolček v Izoli, je izpostavil še številne druge kritike. Med drugim nasprotuje novi lokaciji, ki gradnjo dvigala predvideva bližje tamkajšnjemu klifu. Kot je spomnil, gre za edini nezaščiteni klif na slovenski obali.

Prav tako je kritiziral ceno, ki je zdaj za dva milijona evrov višja od cene projekta, ki so ga na občini načrtovali pred osmimi leti. Spotaknil se je še ob videz dvigala in ga primerjal z luškimi dvigali v bližnji Luki Koper.

Župan: Zanima nas vzdržnost projekta, tudi finančna

Koprski župan Aleš Bržan je priznal, da tudi sam ni zadovoljen s predvideno ceno, a spomnil, da so se cene za vse gradbene posege zvišale in da ni realno pričakovati nižjih. Obenem je dejal, da so bolj kot na estetiko pozorni na vzdržnost projekta, tudi na finančno vzdržnost, in da na občini tako delujejo pri vseh projektih. Za projekt sicer želijo pridobiti šest milijonov evropskih sredstev.

Občinska svetnica iz vrst Socialnih demokratov Jadranka Šturm Kocjan je v razpravi spomnila, da bistvena naloga tega dvigala ne sme biti turistični namen, temveč dodatna javna storitev za prebivalce Markovca in celotne občine, ki bo občanom omogočala dodatno mobilnost. Dvigalo naj bi namreč olajšalo povezavo med Markovcem in Žusterno v Kopru.

Svetniki so se na četrtkovi seji sicer seznanili tudi z zaključnim računom občinskega proračuna za preteklo leto. Kot so ugotovili, je imela občina v letu 2024 88 milijonov evrov prihodkov in skoraj 85 milijonov evrov odhodkov, leto pa tako končala v zelenih številkah v višini dobrih treh milijonov evrov.