Po 50 letih bodo v UKC Ljubljana prenovili dvigala

Prejšnji teden je investitor, Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) pri ministrstvu za zdravje (MZ), z izvajalcem gradbenih del podpisal aneks k osnovni pogodbi.

Obnovitvena dela obsegajo tako zamenjavo dvigal kot tudi dodatno nadgradnjo treh bolnišničnih dvigal (od teh dve gasilski) in dveh osebnih dvigal z dostopom do devetega nadstropja ter dodatno statično ojačitvijo dvigalnega jaška in statično ojačitev nosilnih sten jaškov vseh osmih dvigal.

Obnova v dveh delih

V začetku novembra bodo začeli prenovo prvih treh dvigal na način, da bo stalno delovalo šest dvigal. Ta faza naj bi bila končana do maja prihodnje leto. Preostalih pet dvigal, pri katerih je poleg statične ojačitve predvideno tudi povišanje dvigalnega jaška za eno nadstropje (to je do devetega nadstropja), bodo prenavljali med majem prihodnjega leta in koncem prihodnjega leta.

Foto: UKC Ljubljana

Za začetek obnovitvenih del na dvigalih sta ključna zaključek obnove in zagon novega "porodnega" dvigala in dvigala v DTS v okviru energetske sanacije glavne stavbe in diagnostičnega terapevtskega servisa (DTS). Dvigala v DTS – zagon je predviden za konec oktobra, saj so obnovitvena dela v zaključevanju – so nujna tudi za nemoten dostop do operacijskih dvoran in intenzivne nege v času obnov.

Vrednost aneksa za obnovo osmih dvigal je 1,2 milijona evrov, poleg dvigal vključuje statično ojačitev in nadgradnjo jaška.

Od osmih dvigal bosta dve novi dvigali gasilski dvigali, prav tako bo dodatno vzpostavljena prehodnost dvigal z dveh strani, so sporočili iz bolnišnice.

V UKC Ljubljana s tem bistveno prej in celoviteje rešujejo problematiko dotrajanih dvigal v glavni stavbi, kot je bilo predvideno po osnovnem terminskem planu, še pravijo v bolnišnici.